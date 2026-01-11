Moυτουσαμί: «Έπρεπε να είμαστε πιο δυναμικοί»

Ο Σάμουελ Μουτουσάμι, μετά την ήττα του Ατρόμητου από τον Ολυμπιακό, σημείωσε ότι η ομάδα του σεβάστηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τις διαφορές α’ και β’ ημιχρόνου: «Στο α’ μπορούσαμε καλύτερα, έπρεπε να είχαμε πιο ψηλά τις γραμμές και να δημιουργήσουμε περισσότερο με την μπάλα. Στο β’ βελτιωθήκαμε, αλλά δεχτήκαμε γκολ από λάθος και έπρεπε να σώσουμε τον τερματοφύλακά μας. Έχουμε βελτιωθεί, δείξαμε και με τον ΠΑΟΚ ότι έχουμε δυναμική, μπορούμε καλύτερα, να επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς».

Για το αν σεβάστηκαν περισσότερο απ’ ότι έπρεπε τον Ολυμπιακό: «Ναι, έπρεπε να είμαστε πιο δυναμικοί στο παιχνίδι μας, στο β’ βελτιωθήκαμε αλλά ήμασταν 2-0 πίσω. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στον αγωνιστικό χώρο, να είμαστε πιο συμπαγείς τακτικά, θα βελτιωθούμε».

Για την εμπειρία του στο Κύπελλο Εθνών και τον φίλαθλο που έγινε σύμβολο με τη χειρονομία του Λουμούμπα: «Πολύ καλή εμπειρία, ήταν η δεύτερη συμμετοχή μου, αποκλειστήκαμε στις λεπτομέρειες, στο τέλος ίσως αξίζαμε τα πέναλτι, αλλά η χώρα είναι περήφανη για μας, δείχνουμε ότι μεγαλώνουμε ως ομάδα και χώρα.

Τώρα επικεντρωνόμαστε στα πλέι – οφ του Μουντιάλ, είμαστε ένα παιχνίδι από την πρόκριση και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι΄αυτό το μεγάλο ματς. Ο φίλαθλος έγινε σύμβολο και είμαι περήφανος ότι σε μία τόσο μεγάλη σκηνή, δείξαμε ότι είμαστε όλοι μαζί, είναι ένα σύμβολο ειρήνης και για όσα έγιναν στα ανατολικά της χώρας, μια πολύ δυνατή κίνηση, περήφανος που έγινε».