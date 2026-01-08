«Την Δευτέρα στην Βραζιλία ο Τετέ, τότε θα ανακοινωθεί από την Γκρέμιο» (pic)

Ο Ματέους Τετέ αναμένεται στην Βραζιλία την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Γκρέμιο.

Η αποχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ από το «Τριφύλλι» είναι δεδομένη, με τον ίδιο να έχει ήδη αποχαιρετήσει τον σύλλογο με ανάρτηση στα social media και να έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να επιστρέψει στην Γκρέμιο.

Η μεταγραφή του βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, κάτι που αναμένεται να γίνει αφού πρώτα ταξιδέψει στην Βραζιλία και περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρουν στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, η άφιξή του στο Πόρτο Αλέγκρε θα λάβει χώρα την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και τότε αναμένεται να υπάρξουν και οι επίσημες εξελίξεις.