Ole: «Πες το, Αντίνo: με Παναθηναϊκό και Φλαμένγκο στη μέση, η Ρίβερ ελπίζει ότι θα κριθεί σύντομα»

Η κορυφαία αργεντίνικη ιστοσελίδα, «Ole», αναφέρθηκε στο... σήριαλ με το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο, με τους Παναθηναϊκό, Ρίβερ Πλέιτ και Φλαμένγκο να παλεύουν για την απόκτησή του.

Το μέλλον του Σαντίνο Αντίνο έγινε θέμα και στην κορυφαία εφημερίδα «Ole», η οποία εξέφρασε την αισιοδοξία της Ρίβερ Πλέιτ ότι θα τον κάνει τελικά δικό της, αφού έχει φτάσει σε συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ.

Ο παίκτης άλλωστε αποτελεί μεγάλη αδυναμία του Γκαγιάρδο και ο αργεντίνικος σύλλογος είναι... τρελαμένος στην ιδέα να τον χάσει, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός και η Φλαμένγκο προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα και να τον αποκτήσουν.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει ήδη μια πρόταση που απορρίφθηκε, όμως θα επανέλθουν με νέα, ενώ και η Φλαμένγκο αναμένεται να κάνει επίσημη προσφορά πριν το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Τις τελευταίες ώρες, το νέο πρακτορείο του παίκτη (Roc Nation Sports) παρουσίασε μια προσφορά από τον Παναθηναϊκό της Ελλάδας. Ενώ η Γοδόι Κρουζ, που κατέχει τα δικαιώματά του, την απέρριψε αρχικά ως ανεπαρκή, ο ελληνικός σύλλογος σχεδιάζει να υποβάλει μια καλύτερη προσφορά για να εξασφαλίσει το πολυπόθητο ταλέντο.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα δεν είναι η μόνη που διεκδικεί τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ, και η Φλαμένγκο καραδοκεί επίσης, περιμένοντας στα παρασκήνια. Σε τέτοιο βαθμό που πηγές κοντά στον ποδοσφαιριστή ισχυρίζονται ότι μια επίσημη προσφορά από το Ρίο ντε Τζανέιρο, την νυν πρωταθλήτρια Αμερικής, θα φτάσει επίσης πριν από το Σαββατοκύριακο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ρίβερ Πλέιτ παραμένει αισιόδοξη. Ο σύλλογος έχει ήδη συμφωνήσει με τον Γοδόι Κρουζ, συμφωνία την οποία πέτυχε πριν από αρκετές εβδομάδες, για την αγορά του 100% των δικαιωμάτων του Αντινό έναντι 4.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, μια συμφωνία που εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο, η διοίκηση της Ρίβερ Πλέιτ θέλει ο παίκτης να διευκρινίσει τη θέση του το συντομότερο δυνατό, επειδή ο Μαρσέλο Γκαγιάρντο τον χρειάζεται για την τρέχουσα προετοιμασία, η οποία συνεχίζεται αυτό το Σάββατο στην Πούντα ντελ Έστε.

Εν ολίγοις, η Ρίβερ Πλέιτ θέλει από τον Αντίνο να τους ενημερώσει το συντομότερο δυνατό εάν προτιμά να μετακομίσει στο εξωτερικό ή να παίξει στο Μονουμεντάλ, ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν εάν θα εντείνουν τις διαπραγματεύσεις ή θα ακολουθήσουν μια άλλη πορεία εάν δεν δουν συγκεκριμένο ενδιαφέρον από το νεαρό ταλέντο.

Με τις διαπραγματεύσεις για τους Αλιέντε, Βίγια και Ρομάνα να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η μεταγραφική δραστηριότητα της Ρίβερ μπαίνει σε μια αποφασιστική φάση. Εάν η συμφωνία του Αντίνο αποτύχει, θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν τις επιλογές τους για αυτή τη στρατηγική θέση. Και εάν η αναμονή έχει αίσιο τέλος, αυτή η δεύτερη φάση των μεταγραφών θα ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, ο σύλλογος θα προσπαθήσει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην εξασφάλιση της άφιξης ενός κεντρικού αμυντικού και ενός επιθετικού, αναζητώντας μια πιο στοχευμένη προσέγγιση για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας».