Ένα 24ωρο που άλλαξε τα πάντα: O Μοναστηρλής ανέβηκε στη σκηνή του ΠΑΟΚ και έλαμψε

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής το είχε ζήσει πρώτα στο μυαλό του, άπειρες φορές. Ίσως ως «σενάρια φαντασίας», όπως ο ίδιος παραδέχθηκε. Κάποιες νύχτες όμως τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Το SDNA καταγράφει το 24ωρο του νεαρού τερματοφύλακα που ανέβηκε ξαφνικά στη σκηνή του ΠΑΟΚ, πήρε την ευθύνη και έλαμψε.

Δεν ήταν ακριβώς προγραμματισμένο. Ίσως να μην υπήρχε καν ως ενδεχόμενο στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, αν αναλογιστεί κανείς την ιεραρχία στους τερματοφύλακες, στην παρούσα -τουλάχιστον- φάση. Κάποιες φορές, όμως, αρκεί μία στιγμή για να αλλάξουν τα πάντα. Παραμονές του αγώνα της χρονιάς, υπήρχε η πληροφορία πως ο Ανέστης Μύθου ταλαιπωρείται από ίωση. Με δεδομένο ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον είχε στο πλάνο για βασικό, καλύπτοντας παράλληλα και τη βασική προϋπόθεση του Κυπέλλου για συμμετοχή παίκτη γεννημένου το 2004 ή αργότερα, ο Ρουμάνος τεχνικός αναγκάστηκε να σχεδιάσει διαφορετικά.

Το πρωί της Τρίτης (6/1), όλα άρχισαν να παίρνουν μορφή. Η ίωση του Αντώνη Τσιφτσή έσπρωξε τα δεδομένα σε νέα κατεύθυνση και στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου η ενδεκάδα «έδεσε». Καθοριστικός στην απόφαση ήταν ο προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Λάππας, που έδειξε τον Μοναστηρλή. Η πληροφορία πως ο «μικρός» δοκιμάστηκε με τους βασικούς, πρόδιδε μία άκρως ενδιαφέρουσα προσέγγιση που απλώς έπρεπε να επιβεβαιωθεί και στο χορτάρι καθώς ο ΠΑΟΚ, κατά την προσφιλή τακτική του, δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκε σχεδόν καθόλου. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του 2026, μιας ιστορικής χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Ήταν το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα, στην Τούμπα. Dream big. Μόνο που αυτή τη φορά δεν επρόκειτο για όνειρο, ούτε για κάποιο «σενάριο φαντασίας». Ήταν μια πρόκληση για τον Δημήτρη Μοναστηρλή. Και, στο φινάλε, μια πρόκληση και για τον ίδιο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Για τα φυτώριά του. Εκείνα που με τα χρόνια αναδεικνύουν το ένα διαμαντάκι μετά το άλλο. Αμυντικούς, επιθετικούς. Τερματοφύλακα, όμως, ποτέ. Μέχρι σήμερα.

Και το παιχνίδι εξελίχθηκε με τον πιο... ΠΑΟΚ τρόπο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ο ΠΑΟΚ τα... έχανε, ο Ατρόμητος το έβαλε. Παρ΄όλα αυτά όμως η γρήγορη ισοφάριση και το 1-1 έστειλε τις δύο ομάδες στα πέναλτι. Και εκεί ήταν η στιγμή του Δημήτρη Μοναστηρλή να ανέβει στην ασπρόμαυρη σκηνή και να λάμψει.

Οι συμπαίκτες του έκαναν το δικό τους κομμάτι. Για τον ίδιο, ήταν όλοι «ήρωες». Το είπε χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται ο «ήρωας της βραδιάς». Στο πέμπτο και τελευταίο πέναλτι, την ώρα που αφήνει την πετσέτα του και πάει για να πάρει τη θέση του κάτω από τα γκολπόστ, απέναντι στον Καραμάνη του Ατρομήτου, μοιάζει ήρεμος, περπατά σχεδόν... χαμογελαστά. Έχει μέσα του φουλ αυτοπεποίθηση.

«Μόλις είδα ότι οι συμπαίκτες μου έκαναν το 5/5, ήξερα ότι είναι καθήκον μου να βγάλω αυτό το πέναλτι. Το ένιωθα μέσα μου, ήταν ένα ένστικτο και είχα 100% αυτοπεποίθηση ότι θα το βγάλω...». Όλος ο ΠΑΟΚ έτρεξε πάνω του, όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο και όσοι ήταν στον πάγκο. Η πρόκριση είχε την υπογραφή του. Δημήτρη Μοναστηρλής, ετών 21.

Ένας από αυτούς που φρόντισε αμέσως να τον αγκαλιάσει και να χαρεί τη στιγμή του στη μεγάλη σκηνή ήταν και ο Γίρι Παβλένκα. «Είμαι πολύ χαρούμενος για σένα, το αξίζεις! Να το χαρείς!». Τα εύσημα από έναν μεγαλύτερο, σαφώς πιο έμπειρο κίπερ που ξέρει, που καταλαβαίνει και μοιράζονται μαζί ώρες ατελείωτες στα γήπεδα, μακριά και πίσω από τα φώτα.

Ε, δεν ήθελε και πολύ. Γρήγορα γρήγορα τον πήραν τα δάκρυα, μέχρι το απόλυτο «ξέσπασμα» στην αγκαλιά του πατέρα του, ο οποίος «είχε το δεκαπλάσιο από μένα άγχος». Ένα κλικ ζωής. Μία στιγμή - σταθμός σε έναν αγώνα ετών. Γιατί στο φινάλε της ημέρας, το ποδόσφαιρο είναι ιστορίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιστορίες ανθρώπων που ζουν και νιώθουν... ΠΑΟΚ.