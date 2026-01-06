ΠΑΟΚ: Με ίωση Τσιφτσής - Μύθου, στα... πιτς και ο Μπιάνκο!

Το... ντόμινο της ενδεκάδας του ΠΑΟΚ προέκυψε μετά από προβλήματα απουσιών αλλά και ιώσεων δεδομένου πως εκτός έμειναν οι Τσιφτσής - Μύθου.

Κατά την προσφιλή του τακτική ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν προβλήματα με ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρούνταν από ίωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος έμεινε στα... πιτς λόγω ίωσης.

Αυτό έφερε τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ σε βασικό πλάνο, οδηγώντας σε ένα... ντόμινο, όπως διαβάσατε και μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ του SDNA.

Με δεδομένη τη χρησιμοποίηση του Σουηδού επιθετικού και της... «Αγίας Τριάδας» από πίσω και συγκεκριμένα τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Αντρίγια, ο Λουτσέσκου προχώρησε στην επιστράτευση του γεννηθέντα το 2004 κίπερ, Δημήτρη Μοναστηρλή, σε συνδυασμό με το γεγονός πως και ο Αντώνης Τσιφτσής ταλαιπωρείται από ίωση.

Συνεπώς στο αποψινό παιχνίδι (6/1, 20.00) απέναντι στον Ατρόμητο, ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τσιφτσή - Μύθου καθώς και στον Μπιάνκο που τέθηκε νοκ άουτ καθώς συμπλήρωσε κάρτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Με Γερεμέγιεφ και Μοναστηρλή η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο (pic)