Ρίχνεται στη «μάχη» ο ΠΑΟΚ: Το «ντόμινο» της ενδεκάδας, ο Γερεμέγιεφ και ο... άσος του Λουτσέσκου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες και πως οι ιώσεις επηρεάζουν το αγωνιστικό πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν αποκλείεται να προκύψουν... εκπλήξεις στις επιλογές των ασπρόμαυρων ενόψει Ατρομήτου.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στο νοκ άουτ παιχνίδι του Κυπέλλου στον Παβλένκα, όπως και στους Ντεσπόντοφ, Λόβρεν και Ιβανούσετς, ενώ ερωτηματικό παραμένουν και παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση...

Στον αντίποδα, στην αποστολή του Δικεφάλου συμπεριλαμβάνονται και τα δύο νέα πρόσωπα, ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Με τα παραπάνω δεδομένα, ο δεύτερος δεν αποκλείεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα «ξεδιπλωθεί» το αγωνιστικό πλάνο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, σε συνδυασμό με τον κανονισμό του Κυπέλλου που επιβάλλει την παρουσία στη βασική ενδεκάδα ενός ποδοσφαιριστή γεννημένου το 2004 ή νεότερου, με δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας.

Αν, λοιπόν, το πλάνο του ΠΑΟΚ προβλέπει την παρουσία του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στο αρχικό σχήμα και στην κορυφή της επίθεσης, πλαισιωμένου από την… «Αγία Τριάδα» του Δικεφάλου –τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Αντρίγια– τότε ο… άσος στο μανίκι του Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται να εντοπίζεται κάτω από τα δοκάρια.

Και συγκεκριμένα στο πρόσωπο του γεννημένου το 2004, Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό του Δικεφάλου από το 2014 και έχει γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά εντός του ΠΑΟΚ, καταγράφοντας συμμετοχές σε όλα τα μικρότερα «ασπρόμαυρα» κλιμάκια. Κάτι που δοκιμάστηκε στην τελευταία προπόνηση ενόψει Ατρομήτου και παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον ως σενάριο.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες θέσεις φαίνεται να «κουμπώνουν» με Κένι - Μπάμπα στα άκρα, Κεντζιόρα - Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και Μεϊτέ - Οζντόεφ στα χαφ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ιδανικό... ποδαρικό στο 2026, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ερχόμενη εβδομάδα.