Με Γερεμέγιεφ και Μοναστηρλή η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο (pic)

Με τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στην κορυφή της επίθεσης και τον Δημήτρη Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο (6/1 20:00).

Η ιστορική χρονιά του ΠΑΟΚ, το 2026, ξεκινάει με... ποδαρικό στην Τούμπα κόντρα στον Ατρόμητο για την ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Με νέα πρόσωπα αλλά και αρκετές απουσίες ο Δικέφαλος, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να κάνει ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα και να είναι ο βασικός τερματοφύλακας, ενώ την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά θα συνθέσουν οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα και Κένι.



Στα χαφ το... αχώριστο δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ μεσοεπιθετικά η τριάδα θα αποτελείται από τους Κωνσταντέλια στο «δέκα», Ζίβκοβιτς στα δεξιά και Τάισον στ΄αριστερά, πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ που θα είναι ο βασικός επιθετικός, στο ντεμπούτο του Σουηδού φορ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Για τον φιλοξενούμενο Ατρόμητο, ο Κοσέλεφ θα βρεθεί κάτω από τα γκολπόστ, οι Ούρονεν-Κίνι θα αναλάβουν τις πλευρές, με τους Μανσούρ και Σταυρόπουλο να παίρνουν θέση στα στόπερ. Στα χαφ θα βρεθεί ο Τσιγγάρας με τον Καραμάνης, ενώ πίσω από τον φορ Τσαντίλα θα κινηθούν οι Μίχορλ, Γιουμπιτάνα και Μπάκου.