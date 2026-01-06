Χουάνκαρ για το Καραϊσκάκη: «Μου έστελναν "θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου" - Είχα 2 γορίλες να με φυλάνε»!

Απειλές κατά της οικογένειάς του κατήγγειλε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ μίλησε στην εκπομπή "Offsiders" στην πατρίδα του και θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα στο Καραϊσκάκη, αλλά και τος απειλές που δέχτηκε στα social media, σε σημείο να του παράσχει φύλαξη έξω από το σπίτι του ο Παναθηναϊκός!

«Έφτασα στο νοσοκομείο με 90% απώλεια ακοής σύμφωνα με τα τεστ που μου έκαναν. Μου έκαναν αυτά που κάνουν στα μωρά, τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν για να πουν αν ακούνε. Το χειρότερο ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ζαλάδες, ήμουν εκτός για ένα μήνα μετά από αυτό», ανέφερε αρχικά.

Μάλιστα σημείωσε πως η κόρη του, όταν είδε το σκηνικό τον ρωτούσε: «μπαμπά πέθανες;».

Και συνέχισε: «Κι όμως, υπήρχαν άνθρωποι από τον Ολυμπιακό που αμφέβαλαν. Ακόμα και σήμερα μου στέλνουν μηνύματα: "Κλόουν", "ψεύτη", "είσαι ηθοποιός". Δεν ξέρω τι επίπεδο αρρώστιας είναι αυτό. «Δεν μπορείς να φανταστείς τα μηνύματα που μου έστελναν. «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου», μου έλεγαν και είναι μερικές φορές που θέλεις να απαντήσεις, αλλά δεν μπορείς. Ήθελα να τους συναντήσω και να τους ξεριζώσω τα κεφάλια, αλλά δεν μπορούσα. Είχα δύο γορίλες στην πόρτα του σπιτιού μου»!

Από εκεί και πέρα ο Χουάνκαρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέγοντας πως: «Είναι καταπληκτικός προπονητής. Έχω μεγάλη εκτίμηση για εκείνον».

Παράλληλα θυμήθηκε την ασίστ του στον τελικό του Κυπέλλου με τον Άρη, όπου ο Βαγιαννίδης σκόραρε το "χρυσό" γκολ στην εκπνοή:

«Στο 97ο λεπτό είχαμε την μπάλα στο τρανζίσιον. Εγώ ήμουν μακριά από την φάση, είπα όμως ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μου σπριντ με τον Παναθηναϊκό και άρχισα να τρέχω. Ο Μπερνάρ παίρνει την μπάλα, κάνω το overlap και παίρνω την μπάλα που μου την δίνει στον κενό χώρο. Έχω την δυνατότητα να κάνω σέντρα αλλά δεν βλέπω κανέναν. Ο Φώτης που τώρα είναι στην Σπόρτινγκ περιμένει στο πέναλτι για πάσα εκεί και λέω "γαμώ το, μου τελειώνει ο χρόνος, μου τελειώνει ο χρόνος" και ξαφνικά βλέπω τον Βαγιαννίδη που επίσης είναι στην Σπόρτινγκ να τρέχει στο πίσω δοκάρι. Είπα "γαμ@@ το, αυτή είναι η ευκαιρία μου". Έβαλα δύναμη και ο Βαγιαννίδης το έβαλε. Ήταν η πρώτη φορά που ήθελα να τα σπάσω όλα. Άρχισα να φωνάζω είμαι εδώ, είμαι εδώ. Ήταν ένας ωραίος τρόπος να πω αντίο. Έληγε το συμβόλαιό μου και ο τεχνικός διευθυντής ήθελε να τα αλλάξει όλα. Υπό κανονικές συνθήκες θα έμενα για μερικά χρόνια ακόμα»,