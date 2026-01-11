Live: Άρης - ΑΕΚ

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Novasports Prime HD
16η αγωνιστική
16η αγωνιστική
ΑΡΗΣ
1 1
<% getScoreHome(1387270) %> <% getScoreAway(1387270) %>
ΑΕΚ
Διαιτητης
- Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)
- VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς (Νορβηγία)
- AVAR: Έμιλι Ρόνταλ Τόρκελσεν (Νορβηγία)
Βοηθοι
- Άντερς Όλαφ Ντάλε (Νορβηγία)
- Γιόργκεν Ρόνινγκ Βαλστάντσβε (Νορβηγία)
Τεταρτος
- Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
Σκορερς
- 11' Φρέντρικ Γένσεν
Κιτρινες καρτες
- 39' Τίνο Καντεβέρε
- 66' Γιώργος Αθανασιάδης
- 90+3' Μόντσου Ροντρίγκεζ
Σκορερς
- 8' Αμπουμπακαρί Κοϊτά
Κιτρινες καρτες
- 30' Ορμπελίν Πινέδα
- 39' Αμπουμπακαρί Κοϊτά