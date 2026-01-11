MENU
LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
«Κλεάνθης Βικελίδης» / Novasports Prime HD
16η αγωνιστική
Άρης
ΑΡΗΣ
1 1
<% getScoreHome(1387270) %> <% getScoreAway(1387270) %>
ΑΕΚ
ΑΕΚ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ MATCH REPORT
Διαιτητης
  • Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)
  • VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς (Νορβηγία)
  • AVAR: Έμιλι Ρόνταλ Τόρκελσεν (Νορβηγία)
Βοηθοι
  • Άντερς Όλαφ Ντάλε (Νορβηγία)
  • Γιόργκεν Ρόνινγκ Βαλστάντσβε (Νορβηγία)
Τεταρτος
  • Ματσούκας Μιχαήλ (Εύβοιας)
Σκορερς
  • 11' Φρέντρικ Γένσεν
Κιτρινες καρτες
  • 39' Τίνο Καντεβέρε
  • 66' Γιώργος Αθανασιάδης
  • 90+3' Μόντσου Ροντρίγκεζ
Σκορερς
  • 8' Αμπουμπακαρί Κοϊτά
Κιτρινες καρτες
  • 30' Ορμπελίν Πινέδα
  • 39' Αμπουμπακαρί Κοϊτά

Live: Άρης - ΑΕΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ