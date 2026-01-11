Η ΑΕΚ μετρούσε δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έψαχνε την 11η για να μείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, όμως ο Άρης ύψωσε τείχος (1-1) και την... γκρέμισε.

Άρης και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης, πετώντας ευκαιρία για τρίποντο και χαμόγελα. Από την μια οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να κερδίσουν το πρώτο τους ντέρμπι στη σεζόν και να «γλυκάνουν» τον κόσμο τους, από την άλλη η Ένωση έχασε την επαφή της με το σερί νικών, την ώρα που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συνέχισαν με νίκες.

Άρης και ΑΕΚ αναμετρήθηκαν σε παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων στο Κλεάνθης Βικελίδης, για την 16η στροφή του πρωταθλήματος της Stoiximan superLeague.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ, με τον Λιούμπισιτς να βγαίνει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αθανασιάδη και να την «σπάει» στον Κοϊτά για το 0-1. Η απάντηση στην «ψυχρολουσία» του γκολ για τους γηπεδούχους ήρθε άμεσα. Ο Γιένσεν βρήκε τη μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχή και ισοφάρισε νικώντας τον Στρακόσια.

Το παιχνίδι από εκείνο το σημείο πήρε φωτιά, με τις δύο ομάδες να παίζουν κατά διαστήματα άναρχο - αλλά ελκυστικό ποδόσφαιρο.

Η Ένωση διατηρούσε μεν την κατοχή στο πρώτο μέρος, όμως οι τελικές δεν ήταν ιδιαιτέρως απειλητικές, με την εστία του Αθανασιάδη να μένει ανέπαφη και τον Άρη να αποκτά ψυχολογία, όσο περνούσαν τα λεπτά και προς την ανάπαυλα, για περισσότερα…

Στην επανάληψη οι κιτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης μπήκαν πιο απειλητικά και έκλεισαν κάθε διάδρομο για τους φιλοξενούμενους. Ντούντου και Καντεβέρε έκαναν ζημιές με κλεψίματα στο μισό της ΑΕΚ και ο Στρακόσια χρειάστηκε να επέμβει για να κρατήσει το 1-1.

Η μεγάλη στιγμή για τον Άρη ήρθε στο 57’ όταν ο Ντούντου σκόραρε για το 2-1, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ, μετά από εξέταση του VAR.

Η ομάδα του Νίκολιτς προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές, όμως ο Άρης έμοιαζε πιο φρέσκος στο γήπεδο. Το παιχνίδι στη διάρκεια έγινε πιο δυναμικό και… σκληροτράχηλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από πλευράς Άρη σημειώθηκε μόνο μία αλλαγή, με τον Κώστα Γαλανόπουλο να περνάει για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αντίπαλος της ΑΕΚ.

Το παιχνίδι έδειχνε να σβήνει όμως οι γηπεδούχοι έψαξαν για μια τελευταία φορά το γκολ.

Στο 85', νέα κούρσα του Ντουντού, η προσπάθεια του κόντραρε στους αμυντικούς της ΑΕΚ και κατέληξε κόρνερ.

Ο ρυθμός όμως, παρότι υψηλός, δεν συνδυάστηκε με ποιοτικές επιθέσεις και το τελικό 1-1 αφήνει με γλυκόπικρα συναισθήματα τους γηπεδούχους, παράπονα για τα σφυρίγματα του διαιτητή, και την ΑΕΚ με παράπονα από την… δική της απόδοση και ένα αποτέλεσμα που μόνο ικανοποίηση δεν την γεμίζει.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Ντούντου, Γένσεν (80′ Γαλανόπουλος), Καντεβέρε.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα (61′ Μάνταλος), Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (66′ Βάργκα), Ζοάο Μάριο (66′ Ελίασον), Κοϊτά (84′ Κουτέσα), Γιόβιτς.

Διαιτητής:

Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγία)

VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς (Νορβηγία)

AVAR: Έμιλι Ρόνταλ Τόρκελσεν (Νορβηγία)

Βοηθοί:

Άντερς Όλαφ Ντάλε (Νορβηγία)

Γιόργκεν Ρόνινγκ Βαλστάντσβε (Νορβηγία)

Τέταρτος: