«Σάρωσε» τη Μοζαμβίκη η Νιγηρία του βασικού Μπρούνο Ονιεμαέτσι (vid)

Η Νιγηρία πήρε τη... σκυτάλη από την Αίγυπτο κι έγινε η 6η ομάδα που τσέκαρε το «εισιτήριο» για τους «8» του Copa Africa.

Πολύ πιο εύκολα απ' ότι νωρίτερα οι «Φαραώ», που χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση του Μπενίν (3-1), οι «Σούπερ Αετοί» συνέτριψαν με 4-0 τη Μοζαμβίκη και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς, διατηρώντας το απόλυτο που έχουν από την έναρξη της διοργάνωσης (4Χ4).

Εκεί, όπου θα συναντηθούν με το νικητή της αναμέτρησης, Αλγερία - Λ.Δ. Κονγκό, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (6/1) στις 18:00.

Σκόρερ των νικητών ήταν οι συνήθεις... ύποπτοι, Αντεμόλα Λούκμαν (20'), Βίκτορ Οσιμέν (25', 47'), ενώ το... κερασάκι έβαλε στο 75' ο Ανταμς, ο οποίος είχε και δύο ασίστ.

Ο Ερίκ Τσέλε έδωσε φανέλα βασικού σε τρίτο σερί ματς (σ.σ. δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μόνο στην πρεμιέρα) στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Τα highlights της αναμέτρησης:



Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής:

1. Σενεγάλη - Σουδάν 3-1

2. Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

3. Μαρόκο - Τανζανία 1-0

4. Νότια Αφρική - Καμερούν 1-2

5. Αίγυπτος - Μπενίν 3-1 παρ. (κ.δ. 1-1)

6. Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0

06/01/2026

7. Αλγερία - ΛΔ Κονγκό 18:00

8. Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο 21:00