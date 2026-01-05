«Σάρωσε» τη Μοζαμβίκη η Νιγηρία του βασικού Μπρούνο Ονιεμαέτσι (vid)

Πολύ πιο εύκολα απ' ότι νωρίτερα οι «Φαραώ», που χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση του Μπενίν (3-1), οι «Σούπερ Αετοί» συνέτριψαν με 4-0 τη Μοζαμβίκη και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς, διατηρώντας το απόλυτο που έχουν από την έναρξη της διοργάνωσης (4Χ4).
Εκεί, όπου θα συναντηθούν με το νικητή της αναμέτρησης, Αλγερία - Λ.Δ. Κονγκό, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης (6/1) στις 18:00.
Σκόρερ των νικητών ήταν οι συνήθεις... ύποπτοι, Αντεμόλα Λούκμαν (20'), Βίκτορ Οσιμέν (25', 47'), ενώ το... κερασάκι έβαλε στο 75' ο Ανταμς, ο οποίος είχε και δύο ασίστ.
Ο Ερίκ Τσέλε έδωσε φανέλα βασικού σε τρίτο σερί ματς (σ.σ. δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μόνο στην πρεμιέρα) στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι.
Τα highlights της αναμέτρησης:
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής:
1. Σενεγάλη - Σουδάν 3-1
2. Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)
3. Μαρόκο - Τανζανία 1-0
4. Νότια Αφρική - Καμερούν 1-2
5. Αίγυπτος - Μπενίν 3-1 παρ. (κ.δ. 1-1)
6. Νιγηρία - Μοζαμβίκη 4-0
06/01/2026
7. Αλγερία - ΛΔ Κονγκό 18:00
8. Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο 21:00