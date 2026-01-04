Copa Africa: Έκλεισε θέση στα προημιτελικά το Καμερούν

Το Καμερούν λύγισε τη Νότια Αφρική επικρατώντας 2-1 και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα ομάδα του Μαρόκου.

Έχοντας μείνει εκτός τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και αγνοώντας τη γεύση του “νέκταρ” της κατάκτησης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από το 2017, το Καμερούν είχε στόχο στη φετινή διοργάνωση μία πορεία μέσω της οποίας – στη χειρότερη των περιπτώσεων – θα κέρδιζε τις εντυπώσεις.

Στόχος επετεύχθη για τους “αδάμαστους λέοντες” που θα απέναντι στη διοργανώτρια ομάδα του Μαρόκου θα διεκδικήσουν μία θέση στα ημιτελικά του θεσμού. Για να φτάσει το Καμερούν εκεί χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νότιας Αφρικής, κάτι που πέτυχε επικρατώντας 2-1.

Πιο “ζωηρή” στο ξεκίνημα η Νότιος Αφρική, έχοντας τον έλεγχο της ροής και του ρυθμού του αγώνα. Πρώτη μεγάλη στιγμή για τη Νότια Αφρική στο 7′ με το σουτ του Μοφοκένγκ να περνάει λίγο πάνω από δοκάρια της εστίας του Επασί. Στο 14′ το τέρμα του Φόστερ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και μετά το πρώτο 20λεπτο το Καμερούν μπόρεσε να ισορροπήσει, αρχίζοντας μάλιστα να κυκλοφορεί την μπάλα με αξιώσεις.

Στο 34′ το Καμερούν άνοιξε το σκορ χάρη σε τέρμα του Τσαμαντέ (την ασίστ ο Κοτό), προϊόν αξιοποίησης στημένης φάσης (σέντρα μετά από κερδισμένο φάουλ). Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47′, τα “λιοντάρια” διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Κοφανέ να τελειώνει ψύχραιμα τη φάση, μετά την ωραία μπαλιά του Ναγκιντά.

Σε σοκ η Νότια Αφρική, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 60′ για να εμφανίσει σημάδια αντίδρασης. Εκπληκτική επέμβαση του Επασί στο 62′ αποσοβώντας τη μείωση του σκορ (έπεσε σωτήρια στην αριστερή του γωνία λέγοντας “όχι” σε τελείωμα από το ύψος της μικρής περιοχής), με τον Καμερούν να αγγίζει τρίτο τέρμα έξι λεπτά αργότερα “χτυπώντας” στην κόντρα.

Το Καμερούν μαζεύτηκε πίσω κλείνοντας εξαιρετικά τους χώρους προς την εστία του και όχι μόνο δεν απειλήθηκε, αλλά παραλίγο να σημειώσει τρίτο γκολ με αντεπίθεση στο 78′, το πλασέ όμως έφυγε άουτ. Στο 87′ η εκτέλεση φάουλ Μοντίμπα έφερε την μπάλα στα καρέ του Καμερούν, πέρασε από πολλά σώματα και ο Μαγκόπα από πολύ κοντά νίκησε τον Εμπασί δίνοντας χαρακτήρα θρίλερ στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Παρά την πίεση που άσκησε μέχρι το τέλος η Νότια Αφρική τίποτα δεν άλλαξε και το Καμερούν πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία.