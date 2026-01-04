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Ο Μπραχίμ Ντίαθ... έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πέρασε στους "8" του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, επικρατώντας 1-0 της Τανζανίας.

Το ματς έγινε στη Ραμπάτ και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαθ στο 64΄, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Εν-Νεσίρι. Στην επόμενη φάση οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Νότια Αφρική-Καμερούν που διεξάγεται αργότερα (21:00).

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη - Σουδάν                 3-1
2.Μάλι - Τυνησία                    1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026
3.Μαρόκο - Τανζανία                 1-0
4.Νότια Αφρική - Καμερούν           21:00

05/01/2026
5.Αίγυπτος - Μπενίν                 18:00
6.Νιγηρία - Μοζαμβίκη               21:00

06/01/2026
7.Αλγερία - ΛΔ Κονγκό               18:00
8.Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο    21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026
Α.Μάλι - Σενεγάλη                   18:00
Β.Νικητής 4 - Μαρόκο                21:00

10/01/2026
Γ.Νικητής 7 - Νικητής 6             18:00
Δ.Νικητής 5 - Νικητής 8             21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026
α.Νικητής Α - Νικητής Δ             18:00
β.Νικητής Β - Νικητής Γ             21:00

Μικρός Τελικός
17/01/2026,                         18:00

Τελικός
18/01/2026,                         21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

Ο Μπραχίμ Ντίαθ... έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vid)