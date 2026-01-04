Ο Μπραχίμ Ντίαθ... έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vid)

Το ματς έγινε στη Ραμπάτ και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαθ στο 64΄, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Εν-Νεσίρι. Στην επόμενη φάση οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Νότια Αφρική-Καμερούν που διεξάγεται αργότερα (21:00).
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Φάση των «16»
03/01/2026
1.Σενεγάλη - Σουδάν 3-1
2.Μάλι - Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)
04/01/2026
3.Μαρόκο - Τανζανία 1-0
4.Νότια Αφρική - Καμερούν 21:00
05/01/2026
5.Αίγυπτος - Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία - Μοζαμβίκη 21:00
06/01/2026
7.Αλγερία - ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο 21:00
Προημιτελικοί
09/01/2026
Α.Μάλι - Σενεγάλη 18:00
Β.Νικητής 4 - Μαρόκο 21:00
10/01/2026
Γ.Νικητής 7 - Νικητής 6 18:00
Δ.Νικητής 5 - Νικητής 8 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α.Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00
Τελικός
18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ