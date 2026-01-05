Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα σενάρια για Κουϊαμπανό

Στη Βραζιλία μπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον Κουϊαμπανό της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Κλειστά κρατούν στον Ολυμπιακό τα χαρτιά τους για πιθανές μεταγραφές τον Ιανουάριο, ωστόσο τα σενάρια για την απόκτηση του Κουϊαμπανό δεν λένε να κοπάσουν. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος μπακ επέστρεψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τον δανεισμό του στην Μποταφόγκο, καθώς οι Άγγλοι αρνήθηκαν την παράταση του δανεισμού του έως το καλοκαίρι.

Μάλιστα, στη Βραζιλία θεωρούν ότι πίσω από την άρνηση της Νότιγχαμ κρύβεται ο Ολυμπιακός. Για να προχωρήσουν, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» σε κίνηση για αριστερό μπακ, θα πρέπει να υπάρξει αποχώρηση του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, για τον οποίο κυκλοφόρησαν φήμες περί ενδιαφέροντος της Τράμπζονσπορ, αλλά και η σύμφωνη γνώμη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Κουϊάμπανό φυσικά και αρέσει στους Πειραιώτες, με τη Νότιγχαμ να δίνει αρκετά εκατομμύρια για να τον αποκτήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, στα ερωτήματα είναι αν ο Βραζιλιάνος μπακ θα καταφέρει να προσαρμοστεί άμεσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς για πρώτη φορά θα παίξει εκτός της πατρίδας του. Φυσικά, και στον Ολυμπιακό θα αποκτηθεί δανεικός από τη Νότιγχαμ, αλλά θα φανεί στο άμεσο μέλλον αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.