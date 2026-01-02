Παναθηναϊκός: Με τεστ φυσικής κατάστασης άρχισε το 2026

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι την πρώτη τους προπόνηση για το 2026, περνώντας από τεστ φυσικής κατάστασης και δουλεύοντας στην συνέχεια στην τακτική.
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος συνέχισε το δικό του πρόγραμμα, ο Μίλος Πάντοβιτς έκανε θεραπεία κι ατομικό, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Σωτήρης Κοντούρης.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Την Παρασκευή το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης», ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση για το 2026.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τεστ φυσικής κατάστασης, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
Το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ατομικό έκανε ο Κοντούρης ενώ θεραπεία και ατομικό ο Πάντοβιτς».