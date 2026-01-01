Στο πρώτο ματς του 2026 η Λίβερπουλ έδειξε την ίδια προβληματική εικόνα και έμεινε στο 0-0 με την Λιντς στο Anfield.

Πολύ πιο εύκολα απ’ ότι μπορεί να φανταστεί κάποιος που δεν είδε το ματς, η Λιντς πήρε το 0-0 στην έδρα των Reds που μπήκαν στο νέο έτος μεταφέροντας τη μετριότητα του 2025. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ είχε μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία, γλύτωσε για εκατοστά στο φινάλε, όμως παρά το 0-0 παραμένει στην 4η θέση, στο +3 από Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το πρώτο μέρος ήταν με διαφορά καλύτερο για τους γηπεδούχους. Στο 10’ ήρθε η πρώτη στιγμή με το διαγώνιο σουτ του Εκιτίκε και στο 14’ αυτό του Βιρτς, μπλοκαρίστηκε. Στο 32’ ο Άλισον δεν πλήρωσε το φτηνό λάθος του και στο 33’ ήταν η ευκαιρία του αγώνα για την Λίβερπουλ όμως μετά τη σέντρα του Φρίμπονγκ, που επιλέχθηκε στην επίθεση, ο Εκιτίκε φάτσα με το τέρμα έκανε κεφαλιά σαν να ήθελε να διώξει.

Το 0-0 έμεινε για το πρώτο μέρος και δεν θα άλλαζε ούτε στο δεύτερο. Απόλυτα φυσιολογικό, αφού οι Reds είχαν μια εικόνα σαν να ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ή να μην μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Η Λιντς με 5άδα στην άμυνα και τρεξίματα στο κέντρο δεν επέτρεπε καλά-καλά πολλές σέντρες και στο 70’ η κεφαλιά του Φαν Ντάικ, άουτ, ήταν ό,τι καλύτερο είδαν οι fans στο Anfield.

Στο 80’ μάλιστα, ο σούπερ φορμαρισμένος, πρώην άσος της Έβερτον, Κάλβερτ-Λιούιν, που μπήκε αλλαγή για την Λιντς και αποδοκιμάστηκε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά ήταν εκτεθειμένος για εκατοστά. *Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, ο Ματετά άνοιξε το σκορ για την Κρίσταλ Πάλας, όμως η Φούλαμ ισοφάρισε στο 80’ με τον Κέρνεϊ και έφυγε με το σημαντικό 1-1 από το Λονδίνο.