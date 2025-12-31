«Κλείνει» στον Ηρακλή ο Ουάρντα

Ο Αμρ Ουάρντα ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή, μετά την οριστική αποχώρησή του από την ΑΕΛ Novibet.

Ο 32χρονος Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του με τον «Γηραιό», φέρνοντας μαζί του ποιότητα και δημιουργικότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.

Η μεταγραφή του Ουάρντα γίνεται σε μια κρίσιμη φάση για τον σύλλογο, που έχει ως στόχο την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο παίκτης πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανόδου, ενώ στόχος είναι να τεθεί άμεσα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για τα επερχόμενα κρίσιμα παιχνίδια.