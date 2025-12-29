Ο Παναθηναϊκός θέλει Ουαταρά, η Εκίπ προαναγγέλει πωλήσεις στη Μονακό!

Τον Ουαταρά από τη Μονακό θέλει ο Παναθηναϊκός και πατά στο γεγονός ότι οι Μονεγάσκοι πρέπει να κάνουν χειμερινές πωλήσεις.

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κασούμ Ουαταρά από τη Μονακό, όπως διαβάσατε χθες στο SDNA, περίπτωση που θα αναβαθμίσει το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο 21χρονος μπακ αρέσει στον Μπενίτεθ, ωστόσο αποτελεί ένα από τους παίκτες με προοπτική και οι Μονεγκάσκοι τον αξιολογούν ακριβά και δεν θα ήθελαν να τον χάσουν.

Ωστόσο, τα πράγματα στην ομάδα του Πριγκηπάτου δεν κυλούν ιδανικά και σύμφωνα με ρεπορτάζ της γαλλικής «Equipe», θα πρέπει να κάνει πωλήσεις τον Ιανουάριο, για να μπορέσει να κάνει τις μεταγραφικές κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία και να κάνει δικό του τον Ουαταρά.

Το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας αναφέρει: «Η ομάδα από το Πριγκιπάτο θα ήθελε να φέρει έναν κεντρικό αμυντικό. Ένας έμπειρος μέσος και ένας ευέλικτος επιθετικός παίκτης εξετάζονται επίσης. Αλλά για να το πετύχουν αυτό, χρειάζονται νέα κεφάλαια.

Παρά το γεγονός ότι πούλησε παίκτες για πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ αυτό το καλοκαίρι, η Μονακό δεν έχει και τόσο καλή απόδοση. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος θα πρέπει επομένως να είναι πρωτίστως μια περίοδος ευκαιριακών συναλλαγών. Και για να αντιμετωπίσει ενδεχομένως τις εντοπισμένες αδυναμίες ή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του νέου προπονητή Σεμπαστιάν Ποκόνιολι, η Μονακό θα πρέπει πρώτα να πουλήσει. Φυσικά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο, τον Μάγκνες Ακλιούς (23 ετών, με συμβόλαιο έως το 2028), ο οποίος τελικά παρέμεινε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

