Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ θέλει τον ταχύτατο Ουαταρά για αριστερό μπακ

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Ισπανός τεχνικός έχει ξεχωρίσει, με βάση το τρίπτυχο φιλοδοξία-ποιότητα-ταχύτητα, τον 21χρονο αριστερό μπακ της Μονακό.

Ο Ιανουάριος απέχει μερικές μέρες και ο Παναθηναϊκός δουλεύει στο φουλ για την ενίσχυση του ρόστερ του. Οι «πράσινοι» έχουν αρκετά μέτωπα ανοιχτά, καθώς θα είναι «ζεστή» η χειμερινή μεταγραφική περίοδος γι’ αυτούς.

Μία απ’ τις θέσεις που οπωσδήποτε θα ενισχυθούν, είναι αυτή του αριστερού μπακ. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες του SDNA από τη Γαλλία, το «τριφύλλι» έχει ξεχωρίσει τον Κασούμ Ουαταρά.

Πρόκειται για παίκτη που «γυάλισε» στον Ράφα Μπενίτεθ και θεωρεί πως συγκεντρώνει τα στοιχεία που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός από τον αριστερό ακραίο αμυντικό.

Στα 21 του χρόνια αγωνίζεται στη Μονακό με την οποία μετρά 16 συμμετοχές τη φετινή σεζόν. Έχοντας παίξει και σε 5 ματς Champions League με τους Μονεγάσκους.

Είναι ψηλός για τη θέση (1,84μ.) ενώ διαθέτει αθλητικότητα τόσο στη δύναμη όσο και στην ταχύτητα. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 9 εκατ. ευρώ κι αυτό τα λέει όλα για την προοπτική του γεννημένου το 2004 Γάλλου διεθνή με την Ελπίδων των «τρικολόρ».

Μάλιστα υπάρχει συζήτηση για το αν θα επιλέξει τη χώρα όπου μεγάλωσε, ή την Ακτή Ελεφαντοστού απ’ όπου κατάγεται για το επίπεδο των ανδρών.

Έχει δοκιμαστεί με την ίδια ευχέρεια σε διάταξη με τετράδα στην άμυνα, αλλά και ως φουλ μπακ με τρία στόπερ κι αυτόν να παίρνει όλη την πλευρά.

Η περίπτωσή του «κουμπώνει» σε όσα θέλει ο Μπενίτεθ για τον παίκτη που θα ενισχύσει την αριστερά πλευρά της άμυνας. Έτσι ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει μια κίνηση με τεράστια προοπτική και δυναμική.

Ο Ουαταρά προέρχεται από τις ακαδημίες της Αμιάν. Μαζί της υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2022. Ως νέος είχε ήδη 26 συμμετοχές και 2 γκολ. Με την πρώτη ομάδα «έγραψε» 22 ματς και έκανε 2 ασίστ το 2022-23.

Το 2023-24 άρχισε τη σεζόν με την Αμιάν στην δεύτερη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Η εξαιρετική του παρουσία εκεί, αλλά και στην Ελπίδων της χώρας, έκανε την Μονακό να «τρέξει» να τον αποκτήσει. Ξοδεύοντας 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό μπορεί να φτάσει τα 4 σύμφωνα με κάποια μπόνους που είχαν προβλεφθεί.

Τον Νοέμβριο του 2023 πήρε στο Πριγκιπάτο και την πρώτη του σεζόν είχε 17 ματς, 1 γκολ και 2 ασίστ, ενώ είχε προλάβει να παίξει και 10 φορές στη Ligue 2.

Το 2024-25 έκανε 16 συμμετοχές με 1 ασίστ. Την τρέχουσα σεζόν έχει παίξει 16 ματς με 3 ασίστ. Στο Champions League ήταν βασικός με Τότεναμ και Μόντο Γκλιμτ, ενώ απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι αγωνίστηκε 68 λεπτά.

Δεν έπαιξε μόνο απέναντι στην Πάφο όπου και ήταν στον πάγκο.

Να σημειωθεί ότι από τις 29/11 ο Ουαταρά δεν έχει αγωνιστεί με τη ζΜονακό στο πρωτάθλημα, ενώ στο Champions League σε αυτό το διάστημα έπαιξε 8 λεπτά ως αλλαγή.

Προφανώς και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να ελπίζζει ότι δίνοντας χώρο και πολύ χρόνο στον Ουαταρά θα έχει πιθανότητες να φέρει τον παίκτη.

Το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι να πειστεί και η Μονακό που θεωρεί τον Ουαταρά ένα σημερινό περιουσιακό στοιχείο με μεγάλη εξέλιξη...