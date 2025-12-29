Στην Μπενφίκα ο Αντρέ Λουίς που άρεσε στον Ολυμπιακό

Ο Αντρέ Λουίς αφήνει τη Ρίο Άβε για την Μπενφίκα αυτόν τον Ιανουάριο, όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία.

Στην Μπενφίκα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντρέ Λουίς της Ρίο Άβε. Ο 23χρονος εξτρέμ κάνει εξαιρετική σεζόν και βρισκόταν στο στόχαστρο πολλών ομάδων, ανάμεσά τους και στον Ολυμπιακό.

Παρά την κοινή ιδιοκτησία της πορτογαλικής ομάδας και των «ερυθρόλευκων», προτιμήθηκε ο Αντρέ Λουίς να πωληθεί στους Λουζιτανούς. Εξάλλου, η Ρίο Άβε αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και χρειαζόταν άμεσα λεφτά στα ταμεία της.

Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει στα 12 εκατ. ευρώ, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να εισηγείται την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ, καθώς θέλει περισσότερες λύσεις στα φτερά της επίθεσης. Φέτος ο Βραζιλιάνος άσος μετρά 5 γκολ σε 16 ματς, παίζοντας κυρίως ως εξτρέμ, αλλά και πιο κεντρικά στην επίθεση.

