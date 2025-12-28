Παναθηναϊκός: Μόλις η 3η... απευθείας μεταγραφή από τον Παναιτωλικό ο Κοντούρης

Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό, πραγματοποιώντας έτσι την 3η μεταγραφή της ιστορίας του από τους Αγρινιώτες.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με τον Παναιτωλικό για την αγορά του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος θα ενταχθεί μάλιστα άμεσα στο «Τριφύλλι» και θα βρίσκεται στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Αυτό που αξίζει ωστόσο να αναφερθεί είναι ότι ο νεαρός χαφ αποτελεί μόλις τον τρίτο ποδοσφαιριστή διαχρονικά που κάνει αυτό το δρομολόγιο, αφού οι μόνοι που προηγήθηκαν ήταν οι Χρήστος Βασιλείου και Φίλιππος Δάρλας.

Ο πρώτος είναι ένας Αγρινιώτης αμυντικός, που ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της πόλης του και το καλοκαίρι του 1983 μεταγράφηκε στο «Τριφύλλι» έναντι άγνωστου χρηματικού ποσού. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 1988, έχοντας περάσει ωστόσο και μια διετία ως δανεικός στον ΟΦΗ, καταγράφοντας συνολικά 38 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα και πετυχαίνοντας 1 γκολ.

Όσον αφορά τον Δάρλα, γεννήθηκε και αυτός στο Αγρίνιο και ξεκίνησε επίσης την καριέρα του στον «Τίτορμο», με τον Παναθηναϊκό να τον αγοράζει το καλοκαίρι του 2001 έναντι 60 χιλ. ευρώ. Το 2010 πωλήθηκε στην Μπρεστ για 100 χιλ. ευρώ, ενώ τα ενδιάμεσα χρόνια πήγε ως δανεικός σε Καλλιθέα, Μαρκό, Απόλλωνα Σμύρνης αλλά και ΠΑΟΚ. Με το «Τριφύλλι» αγωνίστηκε 56 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας 1 ασίστ.

Πολλοί ίσως θυμούνται και τον Λούκας Βιγιαφάνιες, όμως ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έπαιζε στον Παναιτωλικό ως δανεικός από την Ιντεπετιέντε και έτσι οι «πράσινοι» τον απέκτησαν από την ομάδα της πατρίδας του, κι ας αγωνιζόταν στο Αγρίνιο.