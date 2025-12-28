Οι μεταγραφικές ανάγκες του Ολυμπιακού και τα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ

Ο Γενάρης πλησιάζει και η μεταγραφική περίοδος αναμένεται «καυτή» για τις περισσότερες ελληνικές ομάδες. Θα κάνει τελικά μεταγραφές ο Ολυμπιακός; Τι ζητάει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και που «πονάει» η ομάδα του;

Ο πρώτος -και κάτι παραπάνω- γύρος της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε αισίως, με ανακατατάξεις στις τρεις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πηγαίνουν χέρι - χέρι και όλα δείχνουν πως θα γίνει «μάχη» μέχρι το τέλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στην μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν οι Πειραιώτες βρισκόντουσαν σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας με μικρή απόσταση από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μετά από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες κόντρα σε Άρη και Κηφισιά, έπεσαν από την πρώτη θέση και η Ένωση οδηγεί πλέον την... κούρσα.

Το 2025 φεύγει και ο Γενάρης... πλησιάζει με την μεταγραφική περίοδο να αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των ομάδων που θα παλέψουν μέχρι το τέλος για τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μέσα σε όλους τους στόχους του, καθώς απέχει μόλις έναν βαθμό από την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ολοκλήρωσε στην κορυφή της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και έχει ακόμη ελπίδες για πρόκριση στην πρώτη 24άδα του Champions League. Η σεζόν έχει μακρύ δρόμο ακόμη και η μεταγραφική ενίσχυση είναι επιτακτική στον Ολυμπιακό. Ή μήπως όχι;

Πάμε, λοιπόν, να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε σε ποιες θέσεις χρειάζονται μεταγραφές οι «ερυθρόλευκοι» για να είναι ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουν μέχρι τον Μάη του 2026.

Φάκελος ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας

Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό υπάρχει για το αριστερό άκρο της άμυνας μόνο ο Φρανσίσκο Ορτέγκα ο οποίος είναι βασικός και αναντικατάστατος από την αρχή της σεζόν. Ο Μπρούνο βρίσκεται στο Κόπα Άφρικα με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας και θα απουσιάσει περίπου για 20 ημέρες ακόμη, ανάλογα φυσικά και με το πόσο μακριά θα πάει στην διοργάνωση η χώρα του. Ο Ορτέγκα, λοιπόν, αναμένεται να τραβήξει όλο το... κουπί τον Γενάρη με πολλά και σημαντικά συνεχόμενα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει σε πρώτο πλάνο την ενίσχυση στα μπακ, καθώς θα περιμένει την επιστροφή του Μπρούνο, ενώ είναι πιθανή και η μετατόπιση του Μάνσα στο αριστερό άκρο της άμυνας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Κοστίνια ή Ροντινέι, επίσης μπορούν να προσφέρουν λύσεις, όπως και ο Βέζο εφόσον φυσικά παραμείνει στο Λιμάνι. Με λίγα λόγια δύσκολα θα δούμε κάποια κίνηση για την απόκτηση αριστερού μπακ, παρά την φημολογία των τελευταίων ημερών για επιστροφή του Τσιμίκα στον Πειραιά.

Φυσικά και ο Ολυμπιακός δεν είναι αντίθετος σε μια τέτοια μεταγραφή, καθώς ο Έλληνας διεθνής μπακ δεν υπολογίζεται από τον Γκασπερίνι στην Ρόμα και αναμένεται να επιστρέψει στην Λίβερπουλ, αλλά είναι πιο πιθανό να δούμε μια τέτοια κίνηση του προσεχές καλοκαίρι. Και ίσως δεν είναι ο μόνος που θα επιστρέψει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το επόμενο καλοκαίρι...



Φάκελος ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας

Ο τραυματισμός του Πιρόλα και τα συχνά προβλήματα που προκύπτουν στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, έχουν ανοίξει την συζήτηση για ενίσχυση στα μετόπισθεν. Ο Λορέντσο Πιρόλα διανύει σεζόν καριέρας με τα «ερυθρόλευκα» φέτος και ήδη πολλά μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης τον έχουν βάλει στην λίστα τους, ενώ βρίσκεται και στα πρόθυρα της κλήσης του στην εθνική Ανδρών της Ιταλίας. Ο τραυματισμός του στο ματς με την Κηφισιά θα τον αφήσει για περίπου τρεις εβδομάδες εκτός, ενώ προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της χρόνιας έχουν αντιμετωπίσει και οι Μπιανκόν - Ρέτσος.

Μάνσα και Καλογερόπουλος έχουν προσφέρει ποιοτικές λύσεις στα πρόβληματα αυτά που προέκυψαν, αλλά δεν είναι απίθανο να δούμε μια προσθήκη στο κέντρο της άμυνας. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τελική έκβαση του αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο στις 20 Ιανουαρίου, καθώς εφόσον ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη θα θέλει το... τρίποντο και στην Ολλανδία με τον Άγιαξ για να ελπίζει σε πρόκριση.

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου και οι Πειραιώτες θα έχουν χρόνο μετά το ματς με τους Γερμανούς για να εξετάσουν τις επιλογές τους και να κινηθούν για την απόκτηση ενός έμπειρου και ποιοτικού στόπερ που θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Το βαρύ πρόγραμμα που ακολουθεί τους επόμενους δύο μήνες απαιτεί και την ανάλογη διαχείριση του ρόστερ και στο Ρέντη το γνωρίζουν καλά αυτό.



Φάκελος ενίσχυση στα εξτρέμ

Και καταλήγουμε στην ή στις θέσεις που κατά την άποψη μου θα πρέπει να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός περισσότερο από κάθε άλλη. Σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν είδαμε τον Ντανιέλ Ποντένσε να... τραβάει το μεγαλύτερο κουπί με πολλά και συνεχόμενα ματς στα πόδια του. Η κούραση βγήκε στο τέλος για τον έμπειρο Πορτογάλο εξτρέμ με κάποιους μικροτραυματισμούς που τον άφησαν εκτός. Η μεγάλη επιστροφή του Ποντένσε για την τρίτη θητεία του στον Πειραιά έφερε μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ εκπλήρωσε τις προσδοκίες με σπουδαίες εμφανίσεις.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους νταμπλούχους Ελλάδας, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια στο Champions League και με δικά του γκολ έχει δώσει 4 από τους 5 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός (γκολ με Αϊντχόφεν 1-1, γκολ με Καϊράτ 0-1). Βέβαια, ο Μαρτίνς στις εγχώριες διοργανώσεις έχει τα πάνω και τα κάτω του με την κατάχρηση της μπάλας σε πολλές περιπτώσεις να μην τον οδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Παρόλα αυτά, μαζί με τον Ποντένσε συνθέτουν ένα ποιοτικό δίδυμο στα εξτρέμ και ο Μεντιλίμπαρ τους έχει δώσει φανέλα βασικού στα περισσότερα ματς.

Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πορευθεί στο υπόλοιπο της σεζόν και με τρεις διοργανώσεις στα... πόδια του με μόνο δύο ενδεκαδάτα εξτρέμ. Ο Ρεμί Καμπελά ήρθε και δεν... έπιασε στον Πειραιά και ήδη έχει πάρει τον δρόμο για την Ναντ. Ήταν η πρώτη μεταγραφή για τους «ερυθρόλευκους» και απογοήτευσε άπαντες στο Ρέντη με την αγωνιστική του απόδοση. Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα τον τελευταίο μήνα ανέβασε αισθητά την απόδοση του, καθώς δεν είχε πείσει τον Μεντιλίμπαρ το προηγούμενο διάστημα. Ο Ιταλοβραζιλιάνος πλάγιος επιθετικός αποκτήθηκε από την Κόμο με 8 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Βέβαια, ακόμη δεν έχει αποδείξει σχεδόν τίποτα από την δεδομένη ποιότητα του, αλλά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πιστεύουν σε εκείνον και ο Στρεφέτσα δείχνει σιγά σιγά να εγκλιματίζεται και να αποκτά ρυθμό. Δύσκολα, λοιπόν, να αποχωρήσει τόσο νωρίς από Λιμάνι από τη στιγμή που έχουν δαπανηθεί και τόσο εκατομμύρια για την απόκτηση του.

Στα εξτρέμ θα πρέπει να υπάρξει μια ποιοτική προσθήκη που μαζί με τους Ποντένσε, Μαρτίνς και Στρεφέτσα θα ενισχύσουν σημαντικά την επίθεση της ομάδας για το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί. Η «ενεργοποίηση» του Πνευμονίδη θα μπορούσε φυσικά να βοηθήσει, καθώς τόσο στην προετοιμασία όσο και στην αρχή της σεζόν, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ρίσκο καθώς δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία και βρίσκεται μεταξύ δεύτερης και πρώτης ομάδας. Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι προσφέρει κάθε φορά που αγωνίζεται ποιοτικά λεπτά στον Ολυμπιακό με γκολ και ασίστ σε όποια θέση και αν αγωνίζεται και θα μπορούσε σίγουρα να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τον Βάσκο τεχνικό. Φυσικά όσα «ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος», αλλά η εικόνα του είναι εντυπωσιακή κάθε φορά που μπαίνει στο ματς και αυτό πρέπει να ειπωθεί...



Στο... μυαλό του Μεντιλίμπαρ

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού μας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν θέλει μεταγραφές. Το στυλ και η φιλοσοφία του τον θέλουν να διαχειρίζεται ένα ρόστερ 22-23 ποδοσφαιριστών, ενώ στα ντέρμπι δεν αλλάζει συνήθως τα πλάνα του για να μην χαλάσει η «χημεία» και η συνοχή της ομάδας. Και από προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μας έχει αποδείξει ότι δεν χρειάζεται πολλές και κοστοβόρες μεταγραφές για να έρθει η επιτυχία, πόσο μάλλον μεσούσης της σεζόν που οι ομάδες έχουν ήδη «χτιστεί».

Βέβαια, το να μην ενισχυθεί ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου το θεωρώ απίθανο, καθώς ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι πρέπει να υπάρξουν λίγες και ποιοτικές μεταγραφές που θα... τονώσουν την ομάδα. Η συνέχεια είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον Ολυμπιακό και μέχρι τον Μάη του '26 που θα πέσει η... αυλαία της σεζόν έχουμε μακρύ δρόμο.

Ο Μεντιλίμπαρ θα εισηγηθεί τις ανάγκες του και σε συνεργασία με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού θα κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις για να παραμείνει η ομάδα ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. Ο «Στρατηγός» των «ερυθρόλευκων» ξέρει τον τρόπο για να έρθουν οι επιτυχίες και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει...