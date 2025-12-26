Part 1: Rebuild στον Παναθηναϊκό! Πώς γίνεται; (stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού.

Ήρθε η ώρα των μεταγραφών, για να αποκτήσεις αθλητές όμως, πρέπει να ξέρεις που τους χρειάζεται και γιατί. Στο σημερινό μας πρώτο κείμενο (θα ακολουθήσουν αρκετά), πάμε να κάνουμε την απόλυτη ανάλυση: Θα δούμε τα στατιστικά των παικτών του Παναθηναϊκού, όμως μην το ξεχνάς, αυτά λένε την μισή αλήθεια... Μέσα από αυτόν τον οδηγό, θα έχεις πλήρη εικόνα για το ποιος πρέπει να φύγει, ποιός πρέπει να περάσεις σε δεύτερο ρόλο, που πρέπει να γίνουν μεταγραφές, πόσες αλλά και ποιοι!

Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αριθμοί

Στην ανάλυση, οι αριθμοί βοηθούνε στο να επιβεβαιώσεις ένα συμπέρασμα και όχι να το βγάλεις. Στην στατιστική, υπάρχουν καταστάσεις που δεν καταγράφονται. Η εικόνα, το μάτι, η γνώση, είναι αυτά που θα σου δώσουν το ερέθισμα, που θα σου δημιουργήσουν τα ερωτήματα για να αντέξεις στην στατιστική και να τα επιβεβαιώσεις.

Τερματοφύλακες

Ο Ντραγκόφσκι είναι τελειωμένη ιστορία, έχει αποφασίσει να φύγει. Φαίνεται πως ούτε ο ίδιος θέλει να συνεχίσει, ούτε ο οργανισμός του Παναθηναϊκού θέλει να τον έχει άλλο στο ρόστερ.

Δέχεται κάτι παραπάνω από ένα γκολ ανά ματς, με την μπάλα στα πόδια έχει πολλά προβλήματα ενώ συχνά - πυκνά υποπίπτει σε λάθη που δεν συγχωρούνται. Εξαιρετικός σε αποκρούσεις penalty, έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό και αυτό πρέπει να το θυμούνται οι φίλοι της ομάδας.

Ο Λαφόν είναι αρκετά πιο σταθερός, έχει παίξει περίπου στα ίδια ματς με τον Ντραγκόφσκι και δέχεται λίγο παραπάνω από τα μισά γκολ του Πολωνού. Μια επισήμανση: Όταν αγωνίζεται ο Λαφόν, ο Παναθηναϊκός δέχεται αισθητά πιο λίγες τελικές, φυσικά δεν έχει σχέση με αυτό ο τερματοφύλακας.

Ο Κότσαρης δείχνει καλύτερα reflex από τους άλλους δύο, στο τελευταίο διάστημα που χρησιμοποιείται δείχνει πως μπορεί να προσφέρει. Φυσικά, τα παιχνίδια που έχει παίξει είναι λίγα και δεν μπορούν να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Μπάτζετ Θέσης: 2.000.000 (χωρίς φόρους)

Συμπέρασμα: Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να αποκτήσει κανέναν τερματοφύλακα σ' αυτή την μεταγραφική περίοδο. Ο Ντραγκόφσκι πρέπει να φύγει, Κότσαρης ως δεύτερος και Λαφόν ως πρώτος μπορούν να βγάλουν αξιοπρεπώς την χρονιά. Το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκτήσει δύο τερματοφύλακες, έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να ξεκινήσει το scouting από τώρα και να επικεντρωθεί σε άλλες μεταγραφές, πολύ πιο σημαντικές. Το καλοκαίρι όμως δεν πρέπει να γίνει λάθος, χρόνος υπάρχει αρκετός για σωστή επιλογή.

Κεντρικοί αμυντικοί

Ήρθε ως ο αθλητής που θα αντικαταστήσει τον Μάγκνουσον στο κομμάτι της μεταφοράς της μπάλας. Ως αναβάθμιση. Φυσικά και ήταν σωστή η απομάκρυνση του Ισλανδού, ο Τουμπά όμως δεν μπορεί να βοηθήσει αρκετά σε αυτόν τον τομέα. Δεν επιχειρεί μεγάλες πάσες με επιτυχία, δεν έχει playmaking. Αμυντικά προσπαθεί, όμως και εδώ έχει αρκετές ελλείψεις.

Ο Πάλμερ έχει το χαμηλότερο συμβόλαιο από όλους τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Τουμπά έχουν καταγράψει τις περισσότερες εμφανίσεις. Αυτοί οι δύο θεωρούνται οι “βασικοί”. Διαθέτει δύναμη, καλός στον αέρα ενώ δεν στερείται ταχύτητας. Κάποιες φορές είναι επιπόλαιος με την μπάλα στα πόδια, έχει όμως στοιχεία. Σίγουρα έχει την καλύτερη παρουσία από όλους τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού.

Δεν έχει δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση την μεταγραφή του. Αποκτήθηκε πέρυσι στα τριάντα του με πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ. Δείχνει αργός, ενώ με την μπάλα στα πόδια δεν είναι καλός. Φαίνεται πως τα καλά του χρόνια ανήκουν στο παρελθόν. Πιο πολύ συμβάλει με τον χαρακτήρα του στα αποδυτήρια, με τις ομιλίες του, παρά στο γήπεδο.

Τώρα τελευταία παίζει πιο πολύ. Έχει επιθετικότητα, δεν είναι αργός, όμως “στρίβει” αργά. Μπορεί να βοηθήσει και ως δεξιός μπακ, εκτίθεται όμως απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους. Καλό άλμα, την διαφορά δεν την έκανε ποτέ και δε θα την κάνει.

Μπάτζετ Θέσης: 3.390.000 (χωρίς φόρους)

Συμπέρασμα: Κανείς δεν κάνει την διαφορά, οι μεταγραφές των Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Τουμπά ήταν λάθος, με κακό κριτήριο. Ίνγκασον και Γέντβαϊ είχαν “βιογραφικό”, ο Τουμπά ούτε αυτό. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς για να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν γίνονται όλα όμως σε μια μεταγραφική περίοδο. Ο οργανισμός πρέπει να είναι προσεκτικός αυτή την φορά για να κάνει όσο τον δυνατόν λιγότερα λάθη. Πρέπει λοιπόν να αποχωρήσει ένας τώρα και ένας το καλοκαίρι. Τουμπά και Πάλμερ να μείνουν ως τρίτη και τέταρτη λύση, ένας από Ίνγκασον και Γέντβαϊ να αποχωρήσει τώρα και να αντικατασταθεί άμεσα. Κατά προτίμηση ο Ισλανδός, καθώς ο Κροάτης μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ, καθώς ο Καλάμπρια βγάζει τραυματισμούς και πρέπει να υπάρχει και τρίτη κάλυψη.

Αξιοσημείωτο: Ίνγκασον και Γέντβαϊ δείχνουν πιο επιθετικοί στα μαρκαρίσματα...

Αριστερός μπακ

Ήταν ο βασικός αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε όμως. Την διαφορά δεν την κάνει και φαίνεται πως ούτε αυτός έχει το κάτι παραπάνω. Του λείπουν αρκετά στοιχεία όπως η ένταση. Επιθετικά μπορεί να υποστηρίξει συνδυασμούς και να σεντράρει.

Έχει φτάσει σε συμμετοχές τον Κυριακόπουλο, έχει καλύτερα νούμερα όμως αντιμετωπίζει mental προβλήματα όπως αυτά του Ντραγκόφσκι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ μαζί του. Καλά κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ και ζητά την απομάκρυνσή του

άμεσα. Ήταν λάθος που χαριστικά ανανεώθηκε πέρυσι.

Ουδέν σχόλιο.

Μπάτζετ Θέσης: 2.560.000 (χωρίς φόρους)

Συμπέρασμα: Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται άμεσα αριστερό μπακ και να λογίζεται ως βασικός. Χρειάζεται κάποιον σαν τον Γιαννούλη. Μλαντένοβιτς, Μαξ απομάκρυνση, Κυριακόπουλος να περάσει σε δεύτερο ρόλο.

Δεξιός μπακ

Η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού δέχεται μεγαλύτερη πίεση από ότι η αριστερή, φαίνεται ξεκάθαρα και σε εικόνα και σε νούμερα. Ο Καλάμπρια όταν παίζει είναι υποφερτός, έχει ένταση και συγκριτικά με όλους τους πλάγιους αμυντικούς του

Παναθηναϊκού αποδίδει καλύτερα. Βοηθάει και επιθετικά παίρνοντας πρωτοβουλίες. Το συμβόλαιό του είναι αρκετά μεγάλο, όμως όπως είδατε παραπάνω υπάρχουν χειρότερα. Ένας από τους λίγους που σε κατάσταση πρωταθλητισμού μπορεί να

βοηθήσει.

Το καλοκαίρι θα αποχωρήσει, έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό πολλά. Είναι εντάξει όταν παίζει, συμμετέχει. Κατατάσσεται στην κατηγορία πως δεν είναι άμεση προτεραιότητα η θέση. Καλάμπρια, Κότσιρας και Γέντβαϊ βγάζουν την χρονιά μια χαρά.

Μπάτζετ Θέσης: 2.530.000 (χωρίς φόρους)

Συμπέρασμα: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κλείσει την χρονιά όπως είναι. Το καλοκαίρι ο Τσάπρας πρέπει να είναι από την πρώτη μέρα στο Κορωπί και μαζί με τον Καλάμπρια να αποτελέσουν το δίδυμο της νέας χρονιάς.

Μέσα σε μια κατάσταση που όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν underperforming λόγω φοβικότητας, είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιοι από αυτούς μπορούν να προσφέρουν, έχουν την ποιότητα για έναν κανονικό Παναθηναϊκό. Το παραπάνω κείμενο αποτελεί τροφή για σκέψη. Στο επόμενο, θα ασχοληθούμε με τα αμυντικά χαφ, τις θέσεις “6” και “8”. Μέχρι τότε, γράψτε μου στα σχόλια τις σκέψεις σας...