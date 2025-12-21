Κωνσταντινίδης: «Κλειδί του ντέρμπι η πνευματική προετοιμασία»

Ο στενός συνεργάτης του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης, σχολίασε στη ΝΟVA τα σημεία-κλειδιά που θα κρίνουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21/12 19:30).

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τα δύο ματς που προηγηθήκαν: «Επειδή έχουμε πει ότι πάντα, κι από τα θετικά αποτελέσματα κι από τα αρνητικά πρέπει να βγάζεις συμπεράσματα που είναι πολύ σημαντικά. Στο ματς με τον Ατρόμητο δεν υπήρχε σωματική κούραση στην ομάδα, είναι εύκολο να λέμε ότι ήμασταν σωματικά κουρασμένοι, αλλά ήμασταν κουρασμένοι πνευματικά, στο πως θα πρέπει να αξιολογείς κάποιες ευκαιρίες που σου δίνονται, κάποιες φάσεις. Νομίζω ότι μας έλειπε η πνευματική φρεσκάδα. Στο παιχνίδι με τη Μαρκό η ομάδα πάλεψε, έπρεπε να πετύχει τέσσερα γκολ, θέλαμε να πετύχουμε και παραπάνω, ήρθε μια άτυχη στιγμή και δεχθήκαμε το γκολ που δεχθήκαμε. Από εκεί και πέρα χάσαμε κι άλλες ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το σκορ. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο από αυτό το παιχνίδι, η ομάδα έδωσε αυτό που είχε, κι αν ήμασταν πιο εύστοχοι σε αυτό το παιχνίδι, θα πετυχαίναμε και περισσότερα γκολ».

Για το αν είδε πράγματα που του άρεσαν στο ματς με τη Μαρκό, από τα παιδιά που δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά: «Ναι σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που μας έδωσε αρκετά συμπεράσματα, για παιδιά που δεν παίζουν πολύ. Σίγουρα αξιολογείς τα πάντα στα παιχνίδια αυτά του Κυπέλλου, ιδίως όταν ο αντίπαλος είναι πιο αδύναμος».

Για το αν τα τελευταία αποτελέσματα έχουν επηρεάσει την ομάδα: «Κοιτάξτε έχουμε πει κι έχουμε ξαναπεί ότι η ομάδα δεν πρέπει να επηρεάζεται από τίποτα, ούτε από τα θετικά, ούτε από τ’ αρνητικά αποτελέσματα. Είχαμε την Κυριακή ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε, την Τετάρτη προκριθήκαμε κι από κει και πέρα υπάρχει μια σειρά αγώνων η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στη διοργάνωση. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, κι επειδή μιλάμε για το πρωτάθλημα τώρα, χάσαμε κάποιους βαθμούς, κι οι βαθμοί που χάνονται πλέον αναπληρώνονται πιο δύσκολα, αφού μπαίνουμε στον δεύτερο γύρο. Σίγουρα θέλουμε να χάνουμε λιγότερους βαθμούς, για να μην χρειάζεται να αναπληρώσουμε περισσότερους για να φτάσεις στους στόχους σου».

Για το πρόγραμμα που πλέον δεν είναι «καθρέφτης» του πρώτου γύρου ο δεύτερος: «Για εμένα είναι κάτι πολύ όμορφο. Δεν σημαίνει το ότι θα πρέπει η σειρά του πρώτου γύρου να ακολουθεί στον δεύτερο. Μου αρέσει, δίνει μια πολυπλοκότητα στο πρωτάθλημα. Στο τέλος βέβαια, όλοι παίζουν με όλους».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια κερδίζει τα τελευταία ματς της χρονιάς: «Τι καλά να συνεχίσουμε λοιπόν. Χαίρομαι που το ακούω, δεν το ήξερα. Αλλά οι παραδόσεις δεν παίζουν ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο παίζουν τα παιδιά. Ελπίζω η ομάδα να είναι όπως τη φανταζόμαστε, να μπούμε δυνατά στο γήπεδο. Σας μίλησα για πνευματική κούραση και νομίζω ότι το κλειδί του ντέρμπι είναι η σωστή πνευματική προετοιμασία, κι αν αυτό γίνει σωστά, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά για την ομάδα μας».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι γρίφος, με τις συνεχόμενες αλλαγές: «Όταν υπάρχουν αλλαγές προπονητών, είναι πιθανό μια ομάδα να αλλάζει και στυλ παιχνιδιού. Οπότε θα πρέπει να περιμένεις να δεις πως αρέσει στο νέο προπονητή να παίζει, πως φαντάζεται την ομάδα του, και σίγουρα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για το πως θα παρατάξει την ομάδα του. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι αρκετό καιρό με τον προπονητή του, οπότε νομίζω ότι λίγο-πολύ ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε στο γήπεδο».

Για το αν πρέπει να περιμένουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με το ντέρμπι πριν περίπου ένα μήνα στη Λεωφόρο: «Σίγουρα θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Σίγουρα θέλουμε να πάρα πολύ πιεστικοί. Είναι πολύ σημαντικό το πως θα μπούμε στο γήπεδο, αυτό είναι το κλειδί του αγώνα, οπότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι άψογα, έτσι όταν μπούμε στο γήπεδο να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι κι ετοιμοπόλεμοι για να κάνουμε τα πάντα να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς».

