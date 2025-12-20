Σούπερ Ζαγαρίτης με γκολ στον θρίαμβο της Χέρενφεϊν

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τον τελευταίο καιρό.

Μαγική εβδομάδα για τον Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος μόλις σε 7 ημέρες σκόραρε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια της Eredivisie και πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση στο κύπελλο με διπλό στο Ρότερνταμ επί της Φέγενορντ.

Μετά το γκολ του την περασμένη Κυριακή στο 0-3 επί της Σπάρτα Ρότερνταμ, ο Έλληνας αριστερός μπακ βρήκε πάλι δίχτυα στο 0-3 επί της Χέρακλες, που έστειλε τις καρδούλες στην 9η θέση της βαθμολογίας και σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Ο Ζαγαρίτης με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 0-2 στο 77ο λεπτό και έκανε μία ακόμα εμφάνιση που δείχνει πως είναι για ακόμα ψηλότερα πράγματα στο μέλλον...