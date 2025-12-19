ΜΜΕ Ρωσίας: «Η ΤΣΣΚΑ είναι σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Τσάλοβ» - Τι απαντά ο ΠΑΟΚ

Προχωρούν την υπόθεση ενδιαφέροντος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον Φιόντορ Τσάλοβ οι Ρώσοι, καθώς υποστηρίζουν πως η ομάδα είναι σε διαπραγματεύσεις με την πλευρά του 27χρονου επιθετικού που ανήκει στον ΠΑΟΚ.

Δεν είναι κοινό μυστικό πως ο ΠΑΟΚ είναι κάτι παραπάνω από θετικός στο ενδεχόμενο αποδέσμευσης του Τσάλοβ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Εδώ και καιρό οι Ρώσοι τον εμπλέκουν με την ΤΣΣΚΑ και τη Ζενίτ, με νεότερο ρεπορτάζ να τον φέρνει πιο κοντά στην ομάδα του στρατού.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά: «ο Φιόντορ Τσάλοβ μπορεί να επιστρέψει στην ΤΣΣΚΑ σε αυτό το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο κανάλι Telegram 'Mash na Sporte', έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους του επιθετικού για την επιστροφή του στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει μία πηγή κοντά στην ομάδα, υπάρχουν εξελίξεις στις επαφές και μάλιστα αρκετά θετικές. Παράλληλα, και ο ίδιος ο Φέντια δεν είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο επιστροφής στα πάτρια εδάφη. Για εκείνον το βασικό είναι να παίζει ποδόσφαιρο και όχι απλώς να... συμπληρώνει συμμετοχές».

Όπως τονίζουν, στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν κύλησαν καλά για τον Τσάλοβ καθώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στους στόχους που είχαν τεθεί. Σε δύο χρόνια, σε όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε μόλις 8 γκολ και μοίρασε 8 ασίστ.

«Ένα από τα σενάρια για την επιστροφή του Τσάλοβ στην ΤΣΣΚΑ είναι ο δανεισμός. Όπως είχαμε γράψει και προ ημερών, ο σύλλογος βλέπει θετικά αυτό το ενδεχόμενο, καθώς δεν είναι τόσο δαπανηρό όσο μια κανονική μεταγραφή και, επιπλέον, επιτρέπει στον Φέντια να μην εγκαταλείψει το όνειρό του να καθιερωθεί στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες περί ενδιαφέροντος της Ζενίτ για τον Τσάλοβ δεν είναι απολύτως ακριβείς. Ο σύλλογος της Αγίας Πετρούπολης δεν έχει προχωρήσει σε καμία διαπραγμάτευση μαζί του. Υπήρξε ενδιαφέρον μόνο πέρσι (τον χειμώνα), όχι όμως και φέτος».

Τι απαντά ο ΠΑΟΚ

Αμέσως μετά το ρεπορτάζ, οι Ρώσοι απευθύνθηκαν στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να σημειώνουν πως δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, τουλάχιστον στην παρούσα φάση... Η είδηση ωστόσο εντοπίζεται στην αλλαγή στάσης του Τσάλοβ, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν ήθελε να ακούει για τα σενάρια περί επαναπατρισμού.