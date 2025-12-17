Ντίκα στο SDNA: «Πολύ δύσκολη βραδιά περιμένει την ΑΕΚ κόντρα στη δυνατή Κραϊόβα»

Ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία της FCSB κι άλλοτε προπονητής της ρουμάνικης ομάδας, Νικολάε Ντίκα, μιλάει στο SDNA για την τελευταία…μάχη της Ένωσης στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ αγωνίζεται το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στην «OPAP Arena» υποδεχόμενη την Κραϊόβα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League,

Για την ευρωπαϊκή μάχη που έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια μίλησε στο SDNA ο Ρουμάνος προπονητής, Νικολάε Ντίκα, ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία της FCSB και πρώην τεχνικός της ομάδας, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο…χέρι την πίεση και τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ο Ρουμάνος προπονητής, που κατέγραψε με τη φανέλα της Στεάουα 185 συμμετοχές, 75 γκολ και 19 ασίστ, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ρουμανίας (2005, 2006), ένα Κύπελλο (2011) και ένα Σούπερ Καπ (2006), τόνισε ότι η αναμέτρηση δεν θα είναι εύκολη για την ελληνική ομάδα.

Ο Ντίκα, που ως παίκτης έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA με τη Στεάουα τη σεζόν 2005-06, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει πίεση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει ένα μικρό πέρασμα από την Ελλάδα, έχοντας αγωνιστεί στον Ηρακλή τη σεζόν 2009-10.

«Αυτή τη στιγμή η Κραϊόβα είναι πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Είναι επιθετική και σκοράρει πολλά γκολ. Μία πολύ δύσκολη βραδιά περιμένει την ΑΕΚ.

Πρέπει να παίξει εξαιρετικά για να νικήσει. Η Κραϊόβα έχει κάνει καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Οι πιθανότητες είναι 50%-50%. Η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα με τον Ραζβάν Μαρίν στη σύνθεσή της».