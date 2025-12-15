Όταν έχεις Ντέσερς και Λαφόν παίρνεις τρίποντα και στην κακή σου μέρα!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον Ντέσερς, τον Μπακασέτα και τον Λαφόν, που έδωσαν μία αγχωτική νίκη κόντρα στον Βόλο, που έπαιξε κατς και το πόσο έλειψε ο Ντέσερς από τον Παναθηναϊκό…

Ο Παναθηναϊκός είχε απόψε και σέντερ-φορ και τερματοφύλακα κλάσης και νίκησε τον Βόλο. Ο Ντέσερς έβαλε το πρώτο γκολ, κέρδισε το πέναλτι, ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι στο 47 και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα τρίποντο που το είχε απόλυτη ανάγκη. Και μαζί με τον Μπακασέτα, που στο πρώτο ημίχρονο βρισκόταν με κλειστά τα μάτια με τον Ντέσερς και ευστόχησε στο πέναλτι ήταν οι τρεις παίκτες, στους οποίους οι συμπαίκτες τους πρέπει να ανάψουν μία λαμπάδα απόψε. Διότι χωρίς αυτούς τους τρεις και απόψε ο Παναθηναϊκός θα έκανε γκέλα.

Αποδείχθηκε απόψε, πόσο πολύ έλειψε ο Ντέσερς στους δύο μήνες του τραυματισμού του, αλλά και πόσο έλειψε ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και στο ματς με την ΑΕΚ και στην Λάρισα. Και πόσο θα λείψουν και οι δύο και στην Τούμπα και εύχομαι όχι σε άλλο ματς λόγω Κόπα Αφρικα.

Ο Παναθηναϊκός του πρώτου ημιχρόνου ήταν μία ομάδα, που είχε δύο γκολ, άλλες δύο ευκαιρίες του Ντέσερς από πάσες του Μπακασέτα και ήταν απόλυτα κυρίαρχος και είπαμε «επιτέλους ένα εύκολο βράδυ». Αμ δε. Η μούτζα που έχει φάει αυτή η ομάδα φάνηκε στο γκολ του Βόλου, που η μπάλα από το σουτ του Κόμπα βρίσκει στον Σιώπη και πάει στην γωνία του Λαφόν. Από το πουθενά μπήκε το γκολ και το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου έγινε 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε άλλος Παναθηναϊκός. Ο Ντέσερς δεν είχε την φρεσκάδα του πρώτου ημιχρόνου, αφού είχε να παίξει δύο μήνες, η ομάδα έβγαλε τον φόβο ειδικά μετά από ένα ακόμα λάθος, που αυτή την φορά το έκανε ο Κώτσιρας, όταν σε μία ακίνδυνη φάση, πάτησε τον αντίπαλό του. Το πέναλτι το έπιασε ο Λαφόν και κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό, που από κει και μετά έβγαλε φόβο. Δεν είχε τον έλεγχο του αγώνα, ο Πάντοβιτς που μπήκε ήταν σαν να μην μπήκε σε αντίθεση με τους Γεντβάι, Τζούρισιτς, που έδωσαν ενέργεια στην ομάδα.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ κακή και αν αυτό δεν αλλάξει θα κινδυνεύσει η ομάδα να μείνει εκτός τετράδας! Φυσικά οι δικαιολογίες είναι πολλές με τις απουσίες του Πελίστρι, του Τσέριν σήμερα και κυρίως με το ποσοτικό πρόβλημα στα χαφ, λόγω του μόνιμα τραυματία Ρενάτο και της ανυπαρξίας του Ταμπόρδα.

Σήμερα υπήρχε και μία δικαιολογία παραπάνω. Ο Βόλος ήρθε να παίξει κατς και ο Φωτιάς το επέτρεψε. Ο Μακνί πήγε να κόψει την μπάλα στον Λαφόν και δεν πήρε ούτε καν κίτρινη και την πήρε αργότερα που θα ήταν κόκκινη. Και επειδή δεν αποβλήθηκε τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του Βόλου, που έβλεπε ότι το κακό έρχεται.Ο Φωτιάς χάρισε κίτρινες κάρτες στον καμικάζι Μαρτίνεθ, που έκανε δύο σκληρά φάουλ πάνω στον Ζαρουρί και άλλες δύο κάρτες στον Τριανταφύλλου, για σκληρά μαρκαρίσματα πάνω στον Πάντοβιτς. Το ότι αυτό το ματς το τελείωσε ο Βόλος με 11 παίκτες και όχι τουλάχιστον με 10 είναι απίστευτο!

Ο Μπακασέτας σαν αρχηγός καλά έκανε και πήγε στον Κόμπα και σε άλλους παίκτες του Βόλου, που έπαιζαν κατς, για να τους θυμίσει ότι ήρθαν να παίξουν ποδόσφαιρο.

Ο κόσμος παρά το γεγονός, ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβλεπε τον Παναθηναϊκό να πελαγοδρομεί και να βγάζει φόβο βοήθησε την ομάδα και στο τέλος ήρθε μία νίκη με ιδρώτα και κυρίως με κακή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Το σίγουρο είναι, ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει δύο χαφάρες τον Γενάρη, για να γίνεται ένα ροτέισον και να μην σκάνε αυτοί, που παίζουν κάθε τρεις ημέρες δεν θα πάει πουθενά.

*Γελάω με την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την ΕΠΟ επειδή δεν νίκησε τον Αρη. Περίμενε να τον παίξουν 100-0 για να πάρει το ματς, τον έπαιξαν 50-50 και είπαμε αυτό δεν το αντέχει. Αλλά να είσαι Ολυμπιακός και να μιλάς εσύ για την σημερινή ΕΠΟ το λες και ανέκδοτο…Αρχισαν τα όργανα….Σφαγή έφαγε ο Παναθηναϊκός στην Θεσσαλονίκη με τον Αρη με την λαβή πάλης πάνω στον Γερεμέγεφ, που δεν δόθηκε πέναλτι.