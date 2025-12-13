Παπαδόπουλος: «Είχαμε αγωνιστική πειθαρχία»

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος τόνισε πως το σκορ θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο (3-0), επισημαίνοντας πως οι παίκτες του έδειξαν αγωνιστική πειθαρχία.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Σίγουρα είναι επιβλητική η νίκη μας, θα μπορούσε να ήταν και με μεγαλύτερο σκορ στο τέλος. Μου άρεσε η αγωνιστική πειθαρχία που είχαμε. Όταν στο παιχνίδι ο αντίπαλος αμύνεται μαζικά και βγαίνει στην αντεπίθεση, μπορείς να το πληρώσεις, κάτι που έγινε την περσινή χρονιά. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, έτσι όπως μας αρέσει να παίζουμε, με την μπάλα στα πόδια και βγάζοντας πολλές φάσεις με συνδυαστικό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι πριν το πρώτο γκολ είχαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξουμε το σκορ, αλλά μετά το δεύτερο τέρμα μας, άνοιξαν οι χώροι και βρήκαμε και άλλα γκολ. Αυτό που φοβήθηκα είναι όταν το σκορ ήταν στο 1-0 να μην δεχόμασταν ένα τέρμα από μία αντεπίθεση ή από μία στημένη μπάλα».