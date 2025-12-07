Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του δράστη για τον ξυλοδαρμό του Τζήλου

Απορρίφθηκε αναστολή ποινής στον δράστη ξυλοδαρμού διαιτητή από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας.

Στη φυλακή, εκτίοντας την ποινή του, θα παραμείνει ο 34χρονος Αθηναίος που κρίθηκε ένοχος με αφορμή τον ξυλοδαρμό Λαρισαίου διαιτητή έξω από το σπίτι του, τον Δεκέμβριο του 2018.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Λάρισας κατά την τελευταία του συνεδρίαση προχθές, μετά και τις καταθέσεις μαρτύρων, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, απέρριψε τελικά την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, τον Δεκέμβριο του 2024, το ΜΟΕ Λάρισας, καθώς τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για την επίθεση στον διαιτητή, μεταβάλλοντας την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε απόπειρα σκοπούμενη βαριάς σωματικής βλάβης, του επέβαλε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και έκτοτε ο 34χρονος εκτίει την ποινή του.

Σύμφωνα και με τη δικαστική απόφαση, ο 34χρονος με δύο συγκατηγορούμενους στις 9 το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου 2018, έχοντας «αποφασίσει από κοινού με άλλους να τελέσει το αδίκημα της σκοπούμενης βαρείας σωματικής βλάβης, άρχισε να εκτελεί την περιγραφόμενη στον νόμο αξιόποινη πράξη, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, ανεξαρτήτως της βούλησης αυτών και εξαιτίας συνδρομή εξωτερικών αιτίων».

Συγκεκριμένα, «ο κατηγορούμενος από κοινού» με άλλους δύο συγκατηγορούμενους, «ενώ είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τύπου «full face» εμφανίστηκαν, κινήθηκαν αιφνιδιαστικά και απειλητικά εναντίον» του Λαρισαίου διαιτητή ποδοσφαίρου, «που βρισκόταν εντός του σταθμευμένου» έξω από το σπίτι του στη Λάρισα «αυτοκινήτου και αφού έθραυσαν με σφυρί το τζάμι της πόρτας του οδηγού και ξεκλείδωσαν αυτή, έσυραν αυτόν εκτός του αυτοκινήτου, τον έριξαν βίαια στο οδόστρωμα και του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με τα χέρια, με λακτίσματα σε όλο του το σώμα, τα οποία επέλεξαν να κατευθύνουν κυρίως στο κεφάλι που είναι σε ευπαθές σημείο του σώματος, έχοντας σκοπό να του προκαλέσουν σωματική βλάβη που θα είχε αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του».

«Εξαιτίας των πληγμάτων» προκλήθηκαν τραύματα στον διαιτητή, που περιγράφονται αναλυτικά στη δικαστική απόφαση, η οποία καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «ο κατηγορούμενος και οι λοιποί επιτιθέμενοι είχαν κοινό δόλο πρώτου βαθμού, διότι είχαν σκοπό και επιχειρούσαν να προκαλέσουν βαρεία σωματική βλάβη στον εγκαλούντα με συνεχή ισχυρά χτυπήματα προερχόμενα από τα χέρια και τα πόδια τους στο ανωτέρω ευπαθές όργανο του σώματος».

Ο διαιτητής «είναι βέβαιο ότι εξαιτίας των ισχυρών πληγμάτων που δέχθηκε στο κεφάλι θα προσέκρουε με αυτό στο οδόστρωμα και θα είχε υποστεί εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, εξαιτίας της οποίας θα είχε εκτεθεί σε κίνδυνο η ζωή του, εάν το αποτέλεσμα αυτό δε ματαιωνόταν, διότι ο ίδιος επιχείρησε να προστατευτεί με τα χέρια του, καθώς και εάν δεν υποχρεωνόταν ο κατηγορούμενος και οι λοιποί επιτιθέμενοι να διακόψουν την εκτελούμενη από αυτούς επίθεση, ώστε να αποχωρήσουν χωρίς να καταδιωχθούν και να συλληφθούν».

Σημειώνεται πως από την αστυνομική έρευνα δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ τα στοιχεία του τρίτου δράστη, σε αντίθεση με τον δεύτερο δράστη, τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και μάλιστα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ένταλμα που εκκρεμεί, καθώς τα ίχνη του δεύτερου δράστη χάθηκαν μετά την επίθεση σε βάρος του διαιτητή."

Πηγή: "Ελευθερία της Λάρισας"