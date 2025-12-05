Η Λάτσιο του Μανδά απέκλεισε την Μίλαν από το Coppa Italia

Με τον Έλληνα πορτιέρε να αγωνίζεται ως βασικός απέναντι στους "ροσονέρι", οι Ρωμαίοι πήραν μία μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.

Το γκολ του Ματία Τζακάνι στο 80ό λεπτό έστειλε τη Λάτσιο στους “8” του Coppa Italia! Οι “Λατσιάλι” με τον Χρήστο Μανδά, μετά από αρκετό καιρό κάτω από τα δοκάρια τους, και τον 30χρονο Ιταλό διεθνή επιθετικό να βρίσκει δίχτυα στο φινάλε, επικράτησαν 1-0 της Μίλαν, η οποία παρότι βρίσκεται στην κορυφή της Serie A δεν μπόρεσε να παραμείνει “ζωντανή” και στη διεκδίκηση του Κυπέλλου.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι “έκλεισε” ραντεβού στους προημιτελικούς του θεσμού με την Μπολόνια, η οποία νωρίτερα με ανατροπή (2-1) είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάρμα στο “Renato Dall’Ara”.