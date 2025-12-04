Επιβλητική πρόκριση στα προημιτελικά για την Ίντερ

Η Ίντερ επικράτησε με 5-1 της Βενέτσια που αγωνίζεται στην Serie B και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ένα 17λεπτο ξέσπασμα της Ίντερ στο πρώτο μέρος (18′-34′) ήταν αρκετό για τους «νερατζούρι» να πετύχουν τρία γκολ στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση του σημερινού «μενού» της φάσης των «16» του Coppa Italia απέναντι στη Βενέτσια και να προκριθούν πανεύκολα στους «8» με το τελικό 5-1.

Ντιουφ, Εσπόσιτο και Τιράμ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Τιράμ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην επανάληψη και ο Μπονί ήταν οι σκόρερ για την ομάδα του Κριστιάν Κίβου, που θα περιμένει έως τις 13 Ιανουρίου για να μάθει ποιον θ’ αντιμετωπίσει στους προημιτελικούς (ο νικητής του ζεύγους, Ρόμα-Τορίνο). Το «γκολ της τιμής» για τη Βενέτσια σημείωσε στο 66′ ο Σαγράδο