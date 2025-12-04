Ρόουζ: «Πρέπει να δίνουμε τα πάντα για τον κόσμο μας»

Ο Λίντσεϊ Ρόουζ μίλησε μετά την ισοπαλία του Άρη απέναντι στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως πρέπει να δίνουν τα πάντα για τον κόσμο τους.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι δύσκολο να δεχτείς γκολ σε αυτό το λεπτό. Πρέπει να ξαναδώ το βίντεο για να δω πώς εξελίχθηκε η φάση. Έπιασα την κεφαλιά και έπεσα κάτω, αλλά είναι πάντα δύσκολο να δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό. Είναι μία μακρά προσπάθεια. Ο κόουτς ήδη περνάει τη νοοτροπία του στην ομάδα και εμείς, ως ποδοσφαιριστές, έχουμε την ευθύνη να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».

Για τον στόχο του Κυπέλλου είπε:

«Ο στόχος του Κυπέλλου είναι πάντα εδώ. Θέλουμε να το κερδίσουμε για τον κόσμο μας και για εμάς. Ξέρουμε ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, αλλά ο μόνος τρόπος να τις ξεπεράσουμε είναι η σκληρή δουλειά. Σήμερα δώσαμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, δείξαμε τον καλύτερό μας εαυτό και στο γήπεδο του αντιπάλου πρέπει να δείξουμε το ίδιο πάθος και την ίδια νοοτροπία».

Κλείνοντας, ανέφερε:

«Δεν είναι μόνο στα ντέρμπι. Σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να παίζουμε όπως πρέπει, όπως στο προηγούμενο ματς στην αρχή. Πρέπει να δίνουμε τα πάντα για τον κόσμο της ομάδας».