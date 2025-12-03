«Καθάρισε» την Ουντινέζε η Γιουβέντους και πάει προημιτελικά

Η ομάδα του Τορίνο είχε τον απόλυτο έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παρότι δεν είχε την καλύτερη δυνατή απόδοση.
Το σκορ άνοιξε στο 23’ ο Ντέιβιντ, με μια εξαιρετική τελική προσπάθεια και έκανε το 1-0 βάζοντας τις βάσεις για την νίκη.
Στο 68’, ο Λοκατέλι από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «σβήνοντας» τις όποιες ελπίδες είχε η Ουντινέζε για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρόκρισης.
Αποτελέσματα φάσης των «16»:
Τρίτη 02/12
Γιουβέντους – Ουντινέζε 2-0
(23’ Ντέιβιντ, 68’ Λοκατέλι)