«Καθάρισε» την Ουντινέζε η Γιουβέντους και πάει προημιτελικά

Η Γιουβέντους δίχως να χρειαστεί να ανεβάσει ρυθμούς πήρε μια εύκολη νίκη με 2-0 απέναντι στην Ουντινέζε, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.

Η ομάδα του Τορίνο είχε τον απόλυτο έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παρότι δεν είχε την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Το σκορ άνοιξε στο 23’ ο Ντέιβιντ, με μια εξαιρετική τελική προσπάθεια και έκανε το 1-0 βάζοντας τις βάσεις για την νίκη.

Στο 68’, ο Λοκατέλι από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 2-0, «σβήνοντας» τις όποιες ελπίδες είχε η Ουντινέζε για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Αποτελέσματα φάσης των «16»:

Τρίτη 02/12

Γιουβέντους – Ουντινέζε 2-0

(23’ Ντέιβιντ, 68’ Λοκατέλι)