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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
AEL FC Arena - Cosmote Sport 1
13η αγωνιστική
ΑΕΛ Novibet
ΑΕΛ NOVIBET
2 2
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Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Ευαγγέλου (Αθηνών)
  • VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
  • AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)
Βοηθοι
  • Αρμακόλας (Κυκλάδων)
  • Κορωνάς (Πειραιά)
Τεταρτος
  • Νταούλας (Δυτ. Αττικής)
Σκορερς
  • 37' Πέρεθ
  • 90+9' Πασάς
Κιτρινες καρτες
  • 40' Τσάκλα
  • 57' Ηλιάδης
  • 85' Ατανάσοφ
Σκορερς
  • 43' Καλάμπρια
  • 73' Μπακασέτας
Κιτρινες καρτες
  • 35' Σιώπης
  • 77' Τετέ
  • 82' Μλαντένοβιτς
Κοκκινες καρτες
  • 90+8' Μλαντένοβιτς

Live: ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός

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