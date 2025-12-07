Live: ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
AEL FC Arena - Cosmote Sport 1
13η αγωνιστική
13η αγωνιστική
ΑΕΛ NOVIBET
2 2
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Ευαγγέλου (Αθηνών)
- VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
- AVAR: Μόσχου (Λασιθίου)
Βοηθοι
- Αρμακόλας (Κυκλάδων)
- Κορωνάς (Πειραιά)
Τεταρτος
- Νταούλας (Δυτ. Αττικής)
Σκορερς
- 37' Πέρεθ
- 90+9' Πασάς
Κιτρινες καρτες
- 40' Τσάκλα
- 57' Ηλιάδης
- 85' Ατανάσοφ
Σκορερς
- 43' Καλάμπρια
- 73' Μπακασέτας
Κιτρινες καρτες
- 35' Σιώπης
- 77' Τετέ
- 82' Μλαντένοβιτς
Κοκκινες καρτες
- 90+8' Μλαντένοβιτς