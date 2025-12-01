Ηρακλής: Πάει για Γενικός αρχηγός ο Δεληζήσης

Ο Γιώργος Δεληζήσης αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του Γενικού αρχηγού στον Ηρακλή και να συνεργαστεί ξανά με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Ο μεγαλομέτοχος της «Κυανόλευκης» ΠΑΕ στη σημερινή συνέντευξη τύπου, τόνισε την απουσία ενός στελέχους στα αποδυτήρια του Ηρακλή τον οποίο θα σέβονται και θα φοβούνται οι ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί η πρόσληψη γενικού αρχηγού.

Ο Μονεμβασιώτης έκανε πρόταση στον Γιώργο Δεληζήση, τον οποίο τον είχε ως παίκτη στον Απόλλωνα Σμύρνης, με τους δύο άντρες να δίνουν τα χέρια.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Άρη θα βρεθεί στη Μίκρα την Τρίτη (02/12) για να έχει την πρώτη γνωριμία με τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος και να πιάσει άμεσα δουλειά.

Η κύρια ενασχόληση του θα έχει να κάνει με τα αποδυτήρια, ενώ θα αποτελέσει και τον συνδετικό κρίκο διοίκησης - ποδοσφαιρικού τμήματος.

Θυμίζουμε πως ο Δεληζήσης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024 και αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Άρη, Νίκη Βόλου, Απόλλωνα Σμύρνης και ΑΕΛ.