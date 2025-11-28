Η ΑΕΚ χάρη σε γκολ του Γκατσίνοβιτς πήρε τεράστια νίκη 0-1 επί της Φιορεντίνα στη Φλωρεντία, έφτασε τους 7 βαθμούς και πλησίασε αρκετά την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Το υπό κατασκευή «Αρτέμιο Φράνκι» άνοιξε τις πύλες του και υποδέχθηκε οκτώ χιλιάδες θεατές, από τους οποίους οι 1.500 ήταν φίλοι των «κιτρινόμαυρων», δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, όπως και όσοι παρακολούθησαν την σπουδαία αναμέτρηση από τη «fan zone» με γιγαντοοθόνη που στήθηκε σε πλατεία της Φλωρεντίας κοντά στο γήπεδο.

Τα πρώτα 15 λεπτά πέρασαν ανεκμετάλλευτα, όμως οι γηπεδούχοι έδειξαν την πρόθεσή τους να τροφοδοτήσουν τον Τζέκο, ενώ η ΑΕΚ επιχείρησε να παίξει από τα αριστερά με τα ανεβάσματα του Πήλιου. Ο Έλληνας μπακ απείλησε με σουτ που μπλόκαρε ο Ντε Χέα στο τέταρτο, ενώ στην αντεπίθεση, ο Παρίζι σέντραρε από τα αριστερά, ο Τζέκο πήρε την κεφαλιά και ο Στρακόσα απομάκρυνε σε κόρνερ που ανέλαβε ο Νικολούσι. Έτσι, άνοιξαν το σκορ οι «βιόλα», με κοντινό σουτ του Γκούντμουντσον έπειτα από γύρισμα του Ρανιέρι στην απόκρουση του Στρακόσα σε καρφωτή κεφαλιά του Εντούρ, όμως ο Ιταλός αμυντικός και αρχηγός της Φιορεντίνα «συνελήφθη» σε θέση οφσάιντ που καταλόγισε το VAR στο 20'.



Δικαιολογημένα ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε τις φωνές στους παίκτες του, εκείνοι δεν δέχθηκαν άλλη φάση έκτοτε και στο 35' πήραν το προβάδισμα. Ο Πινέδα πάτησε περιοχή από τα αριστερά, σέντραρε με στόχο τον Πήλιο που βρήκε λίγο την μπάλα με το κεφάλι, έφθασε εκείνη στον Γκατσίνοβιτς και ο Σέρβος μεσοεπιθετικός με ένα άγγιγμα έγραψε το 0-1! Μάλιστα, δεν πανηγύρισε δείγμα της πίεσης που νιώθει το τελευταίο διάστημα, όμως οι συμπαίκτες του έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν. Ένα λεπτό μετά, ο Πήλιος έτρεξε ξανά από τα αριστερά, «σέρβιρε» για τον Γιόβιτς, όμως η κοντινή προβολή του έφυγε ψηλά σε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία! Στο 39' ο Ρότα και ο Ρέλβας δεν κατάφεραν να βρουν εστία από κοντά, με το 0-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου παρά το καλό «κιτρινόμαυρο» μομέντουμ.



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, η Ένωση έδωσε την μπάλα στη Φιορεντίνα και με την πάροδο του χρόνου έδειχνε να διαχειρίζεται το σημαντικό προβάδισμά της. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Πάολο Βανόλι δεν μπορούσε να απειλήσει σε «open play» και προσπαθούσε να αξιοποιήσει τις στατικές φάσεις, όπως στο 56'. Ο Νικολούσι εκτέλεσε νέο κόρνερ, ο Παρίζι σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα έφθασε με κόντρα στον Γκούντμουντσον στον Ρανιέρι που σκόραρε, ξανά, όμως το VAR παρενέβη και τον «χρέωσε», ξανά, με οφσάιντ! Ζίνι και Μάνταλος έδωσαν φρεσκάδα στην ΑΕΚ και στο 73' από πάσα του Γκατσίνοβιτς ο Ανγκολέζος επιθετικός είδε το διαγώνιο σουτ να σταματά στη βάση του δοκαριού και να φεύγει άουτ. Στο 77' «απάντησε» στα δοκάρια ο Τζέκο, όμως δόθηκε επιθετικό φάουλ στον Ζίνι από τον Βόσνιο φορ και στο επόμενο λεπτό ο Γιόβιτς πήγε να πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ με «λόμπα» που απομάκρυνε δύσκολα ο Ντε Χέα.



Στην εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά του Μουκουντί ήταν άστοχη. Ο Πάολο Βανόλι προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε τον Γκρούγιτς αντί του Γκατσίνοβιτς, όμως τα τελευταία λεπτά δεν έκρυβαν συγκινήσεις. Στο 84' το σουτ του Μαντράγκορα πέρασε δίπλα από την εστία του Στρακόσα και δυστυχώς στο 90', ο Ζίνι έκανε υπερέκταση του δεξιού ποδιού σε προσπάθεια για τάκλιν, αποχώρησε υποβασταζόμενος και με λυγμούς, βάζοντας σε «αναμμένα κάρβουνα» την Ένωση πάνω που επέστρεψε! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το σουτ του Πήλιου, από ευνοϊκή θέση, πέρασε άουτ, ενώ στο 90+4' ο Ντε Χέα σταμάτησε με τις γροθιές τον Πινέδα.

Το «χρυσό» 0-1 στη Φλωρεντία έφερε την ΑΕΚ στη 10η θέση με 7 βαθμούς (9-4 γκολ), στο -1 από την πρώτη οκτάδα και «γερά» στο κόλπο της απευθείας πρόκρισης στους «16» του Conference League. Επόμενη αντίπαλος η πρωτοπόρος με 10 βαθμούς Σάμσουνσπορ στην Τουρκία (11/12, 19:45), ενώ μία εβδομάδα αργότερα, θα υποδεχθεί την πολωνική Κραϊόβα στην «OPAP Arena» (18/12, 22:00), στο πιο «must win» ευρωπαϊκό παιχνίδι της.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Πάολο Βανόλι / 3-5-2): Ντε Χέα, Πόνγκρασιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (80' Βίτι), Φορτίνι (80' Φατσίνι), Παρίζι (63' Κεν), Νικολούσι (80' Φατζιόλι), Εντούρ (63' Κουαντιό), Μαντράγκορα, Γκούντμουντσον, Τζέκο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-3-3): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (67' Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (81' Γκρούγιτς), Κοϊτά (67' Ζίνι, 90' λ.τρ. Πενράις), Γιόβιτς.