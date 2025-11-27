Απίστευτη ατυχία στην ΑΕΚ: Τραυματίστηκε ξανά ο Ζίνι και αποχώρησε υποβασταζόμενος (vid)

Απίστευτη ατυχία στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τον Ζίνι να τραυματίζεται ξανά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα. Ο Ανγκολέζος φορ είχε μόλις επιστρέψει από μεγάλο τραυματισμό και στο δεύτερό του παιχνίδι (το πρώτο ήταν με τον Άρη, όπου σκόραρε κιόλας) τραυματίστηκε ξανά.
Συγκεκριμένα, σε μία ανύποπτη φάση, ο Ζίνι πήγε να κάνει τάκλιν να πάρει μία μπαλιά και τραυματίστηκε μόνος του. Μάλιστα, η κατάστασή του εμπνέει μεγάλη ανησυχία στην Ένωση, καθώς ο 23χρονος αποχώρησε υποβασταζόμενος και με δάκρυα στα μάτια από τον αγωνιστικό χώρο.