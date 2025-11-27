Απίστευτη ατυχία στην ΑΕΚ: Τραυματίστηκε ξανά ο Ζίνι και αποχώρησε υποβασταζόμενος (vid)

Λίγες μόλις μέρες μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ο Ζίνι τραυματίστηκε ξανά και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, με την κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Απίστευτη ατυχία στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τον Ζίνι να τραυματίζεται ξανά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα. Ο Ανγκολέζος φορ είχε μόλις επιστρέψει από μεγάλο τραυματισμό και στο δεύτερό του παιχνίδι (το πρώτο ήταν με τον Άρη, όπου σκόραρε κιόλας) τραυματίστηκε ξανά.

Συγκεκριμένα, σε μία ανύποπτη φάση, ο Ζίνι πήγε να κάνει τάκλιν να πάρει μία μπαλιά και τραυματίστηκε μόνος του. Μάλιστα, η κατάστασή του εμπνέει μεγάλη ανησυχία στην Ένωση, καθώς ο 23χρονος αποχώρησε υποβασταζόμενος και με δάκρυα στα μάτια από τον αγωνιστικό χώρο.