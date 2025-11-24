Λεβεντιά ο ΟΦΗ πήρε σπουδαίο «διπλό» στην «AEL FC Arena»

Με…μπαλωθιές από Θεοδοσουλάκη (8΄) – Καραχάλιο (15΄) ο ψυχωμένος ΟΦΗ έστησε σημαία στη Λάρισα και επικράτησε (1-2) της ΑΕΛ στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Super League.

Με…τρελό ρυθμό και τρία γκολ (!) στο πρώτο 15λεπτο (!) ξεκίνησε το παιχνίδι.

Ο ΟΦΗ πήρε το «τιμόνι» του παιχνιδιού στα χέρια του στο 8΄. Ο Σαλσέδο με ωραία μπαλιά έβγαλε τον Θεοδοσουλάκη σε θέση βολής, αυτός πλάσαρε εύστοχα τον Μελίσσα και έγραψε το 0-1. Ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, ωστόσο το γκολ μέτρησε κανονικά από τον έλεγχο – μέσω του VAR της φάσης.

H…απάντηση της ΑΕΛ, ήρθε μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 12΄ο Γκαράτε μπήκε μέσα στην περιοχή των Κρητικών και με ωραίο διαγώνιο τελείωμα βρήκε δίχτυα (1-1).

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των Θεσσαλών, ο ΟΦΗ ζευγάρωσε τα τέρματά του και ανέκτησε το προβάδισμα στο σκορ.

Φάουλ του Σενγκέλια, η μπάλα βρήκε στο τείχος, ο Καραχάλιος πήρε το…ριμπάουντ και με πλασέ από κοντά έκανε το 1-2 στο 15΄.

Τα αμυντικά λάθη είχαν την τιμητική τους και από τις δύο ομάδες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται απ΄το…πουθενά φάσεις για γκολ.

Ένα σουτ του Χατζηστραβού απέκρουσε δύσκολα ο Λίλο στο 28΄, ενώ ο Θεοδοσουλάκης από δύσκολη γωνία δεν μπόρεσε να κερδίσει στο τετ α τετ τον Μελίσσα στο 31΄.

Ο ρυθμός του αγώνα σταδιακά έπεσε με τον ΟΦΗ να πηγαίνει με το υπέρ του 1-2 στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο 45λεπτο καταγράφηκε στο 59’. Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή με τον Μελισσά να τον σταματά.

Τεράστια (διπλή) χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 62΄. Σουτ του Γκαράτε απέκτουσε ο Λίλο, ο Χατζηστραβός με νέα προσπάθεια πλάσαρε και πάλι ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ και κράτησε το 1-2.

Στο 78΄ήταν η σειρά του ΟΦΗ να απειλήσει όταν ο Αποστολάκης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Μελίσσας τον σταμάτησε.

Ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε βελτιωμένος στο μεσοεπιθετικό κομμάτι συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια και πήρε το πρώτο «τρίποντο» (τρίτο συνολικά στο πρωτάθλημα) επί των ημερών του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του.

Με τεράστια αμυντικά κενά η ΑΕΛ, δεν κατάφερε σε ένα ακόμα ματς εντός έδρας να πάρει τη νίκη (μετρά 2 ισοπαλίες και 4 ήττες μέσα στο σπίτι) χάνει πολύτιμους βαθμούς στο κυνήγι της παραμονής κι έπεσε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο διαιτητής Γιουματζίδης (Πέλλας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Γκαράτε, Τσάκλα, Χατζηθεοδωρίδη, Μούργο, Αποστολάκη (ΟΦΗ), Λίλο, Παντελάκη.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης (85΄Φαιζάλ), Παντελάκης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Κοσονού (74΄Γιούσης), Πέρεζ, Ατανάσοφ (62΄Αντράντα), Χατζηστραβός (62΄Μούργος), Τούπτα (74΄Πασάς), Γκαράτε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθοεδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (69΄Αποστολάκης) (85΄Οβόσου), Φούντας (75΄Νέιρα) (89΄Ράκονιατς), Θεοδοσουλάκης (89΄Χριστόπουλος), Σαλσέδο.