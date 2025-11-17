Υπερηχητική Γερμανία έκλεισε θέση στο Mundial με «εξάρα» στη Σλοβακία

Τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, φορώντας τις νέες εμφανίσεις τους που παραπέμπουν στα 90's, διέλυσαν 6-0 τους Σλοβάκους, με το σκορ να είναι ήδη στο 4-0 από το ημίχρονο.
Η Ολλανδία σφράγισε και τυπικά την πρόκριση, άνετα 4-0 τη Λιθουανία, με τρία γκολ στο διάστημα 58΄-62΄. Στα play off πηγαίνει η Πολωνία που πέρασε 3-2 από τη Μάλτα με τρεις «Έλληνες» στη σύνθεσή της, τους Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού και τον Κετζιόρα του ΠΑΟΚ.
Στο Όλομουτς η Τσεχία συνέτριψε 6-0 το Γιβραλτάρ με έξι διαφορετικούς σκόρερ, ενώ η Κροατία ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και νίκησε 3-2 στο Μαυροβούνιο. Βαθμολογικά αδιάφορο ματς καθώς οι Κροάτες είχαν ήδη «καπαρώσει» την πρωτιά του 12ου ομίλου.