Έκλεισε θέση στο Mundial η Κροατία - Τελικός για Γερμανία και Σλοβακία

Οι Κροάτες επιβλήθηκαν με 3-1 των Νησιών Φερόε και «σφράγισαν» το εισιτήριο για την τελική φάση του Mundial, ενώ Γερμανία και Σλοβακία θα κοντραριστούν την Δευτέρα σε τελικό πρόκρισης.

Η Κροατία τα… χρειάστηκε για λίγο, όταν είδε τα Νησιά Φερόε να προηγούνται στη Ριέκα με το γκολ του Τούρι, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να φτάσει σε μία άνετη νίκη με 3-1 και να εξασφαλίσει την πρωτιά στον 12ο όμιλο των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 και να «σφραγίσει» την παρουσία της στα τελικά του καλοκαιριού, που θα διεξαχθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Οι Κροάτες, πιστοί σε ακόμη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού», βρήκαν τα γκολ που έψαχναν με τους Γκβάρντιολ, Μούσα και Βλάσιτς κι έφτασαν σε μία ένετη επικράτηση.

Την ίδια ώρα η Ολλανδία έφυγε «αλωβητη» από τη Βαρσοβία, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του Ντεπάι στο 47′ και πλέον δεν μπορεί να χάσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Είναι πλέον στο +3 απ’ τους Πολωνούς μία αγωνιστική πριν το φινάλε κι έχουν τεράστια διαφορά τερμάτων (+19 με +6), την οποία μοιάζει αδύνατο να καλύψουν οι Πολωνοί, ακόμη κι αν οι Ολλανδοί χάσουν την τελευταία αγωνιστική εντός απ’ τους Λιθουανούς.

Μάχη μέχρις… εσχάτων θα δώσουν οι Γερμανοί με τους Σλοβάκους στον 1ο όμιλο, καθώς νίκησαν το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Ιρλανδία, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς και θα λύσουν μια και καλή τους… λογαριασμούς τους τη Δευτέρα (17/11) στη Λειψία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Παρασκευής (14/11) στα ευρωπαϊκά προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Φινλανδία-Μάλτα 0-1

Κροατία-Νησιά Φερόε 3-1

Γιβραλτάρ-Μαυροβούνιο 1-2

Λουξεμβούργο-Γερμανία 0-2

Πολωνία-Ολλανδία 1-1

Σλοβακία-Βόρεια Ιρλανδία 1-0