Τα check in των ελληνικών ομάδων στο «TransferRoom» της Λισαβόνας

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για το…άρωμα Ελλάδας στο παγκόσμιο φόρουμ που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας κι επί της ουσίας άνοιξε το pre game της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Μπορεί μέχρι το χειμερινό παζάρι να υπάρχει ακόμα χρόνος, ωστόσο στα στρατόπεδα των ομάδων έχει ξεκινήσει η μεταγραφική προεργασία, όπως άλλωστε κλασικά συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια περίοδο.

Το παγκόσμιο φόρουμ του «TransferRoom» που έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου στη Λισαβόνα, αποτέλεσε μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για περισσότερα από 300 κλαμπ και πάνω από 80 ατζέντηδες (μεταξύ αυτών και Ελλήνων) να συζητήσουν face to face για μεταγραφικά θέματα με φόντο την αγορά του Ιανουαρίου.

Από ελληνικής πλευράς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, το «παρών» έδωσαν τέσσερις ομάδες (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Κηφισιά) της Super League, καθώς και μία της Super League 2 (Πανιώνιος).

Μεταξύ των εκατοντάδων συλλόγων από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν, ήταν η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Σίτι, η Γιουβέντους, η Ντόρτμουντ και η Μποταφόγκο.

Η λειτουργία του « TransferRoom »

Τι ακριβώς είναι το «TransferRoom» και πώς λειτουργεί;

Πρόκειται για την διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα που παρουσιάζει ανά πάσα ώρα και στιγμή στους συλλόγους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για μεταγραφή (ή για δανεισμό) και συμβάλλει τα μέγιστα στην απευθείας επικοινωνία μεταξύ των ομάδων.

Περισσότεροι από 800 σύλλογοι από 125 πρωταθλήματα - 70 χώρες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων ομάδες της ποδοσφαιρικής ελίτ της Ευρώπης (Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Γιουβέντους, Ιντερ, Μίλαν, Μονακό κ.α.) και μέσω του TransferRoom έχουν γίνει - από το 2017 - περισσότερες από 6500 μεταγραφές.

Για τους μεγαλύτερους συλλόγους, χρησιμοποιείται κυρίως για να βρίσκουν εύκολα συλλόγους να παραχωρούν τους ποδοσφαιριστές.

Οι ομάδες που κλείνουν συμμετοχή στα φόρουμ του «TransferRoom», δηλώνουν ποιους συλλόγους επιθυμούν να συναντήσουν στα τραπέζια που δημιουργούνται.

Εκεί διεξάγονται συνομιλίες διάρκειας 15-18 λεπτών μεταξύ εκπροσώπων των κλαμπ, στις οποίες ανταλλάσσονται λεπτομέρειες και ξεκαθαρίζονται οι προθέσεις για παίκτες, είτε προς πώληση, είτε προς αγορά, ή για πιθανές άλλες συνεργασίες μεταξύ δύο συλλόγων.