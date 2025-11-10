Σπουδαία κίνηση ΠΑΟΚτσήδων: Έστειλαν υπογεγραμμένες φανέλες του Κωνσταντέλια για να βοηθήσουν οικονομικά την Ανόρθωση!

Σπουδαία κίνηση από τους φίλους του ΠΑΟΚ προς την Ανόρθωση - Η ανάρτηση της κυπριακής ομάδας και το ευχαριστώ.

Σε μία σπουδαία κίνηση οπαδικής και όχι μόνο αλληλεγγύης προχώρησαν φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έστειλαν υπογεγραμμένες φανέλες τόσο του Γιάννη Κωνσταντέλια όσο και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών στην Ανόρθωση, με σκοπό την οικονομική της ενίσχυση.

Υπενθυμίζεται πως η κυπριακή ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρειάζεται... χείρα βοηθείας προκειμένου ένα σπουδαίος και ιστορικός σύλλογος να παραμείνει «ζωντανός».

Η ανάρτηση της Ανόρθωσης:

Είναι κάποιες στιγμές που μας κάνουν να υποκλινόμαστε μπροστά στη δύναμη που έχει η αγάπη όλων για το ποδόσφαιρο.

Το άθλημα που, με έναν μαγικό τρόπο, μπορεί να ενώσει οπαδούς και να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς. Η στρογγυλή θεά ξυπνά τόσα συναισθήματα, που είναι κοινά βιώματα για όλους όσους την ακολουθούν.

Το CLUB Φίλων ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη δίνει στην Ανόρθωση πέντε επίσημες υπογεγραμμένες φανέλες: τρεις του Ιωάννη Κωνσταντέλια και δύο ολόκληρης της ομάδας, με σκοπό να δημοπρατηθούν για την οικονομική ενίσχυση της Κυρίας μας.

Η προσφορά αυτή έρχεται με φόντο τα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ, και ευχαριστούμε θερμά το CLUB Φίλων ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.

Μάγκες, η Ανόρθωση δεν ξεχνά!