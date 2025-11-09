«Στραβοπάτημα» του Παναθηναϊκού κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου

Οι «πράσινες» δεν κατάφεραν να μαζέψουν το τρίποντο στο γήπεδο του Ρουφ και με 14 βαθμούς βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες να προηγηθεί ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με το ημίχρονο να λήγει ισόπαλο 0-0.
Μετά την ανάπαυλα οι δυο ομάδες αύξησαν την πίεση ψάχνοντας το γκολ. Η καλύτερη φάση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ένα δοκάρι της Κωστοπούλου στο 53’. Ο ΠΑΟ συνέχισε να πιέζει αλλά δε βρήκε σκορ με το ματς να λήγει 0-0.
Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Νάση, Κόλλια, Καλοκαιρινού, Gumbs, Σιαφαρίκα, Μπριάνα, Μπράντιτς, Καλαντάντζε, Στεργιούλη, Πέιου και Ίλιτς.
Αγωνίστηκαν και οι Κωστοπούλου, Ζώτου, Πλατανιά και Πούλιου.