«Στραβοπάτημα» του Παναθηναϊκού κόντρα στον Οδυσσέα Μοσχάτου

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Οδυσσέα Μοσχάτου στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

Οι «πράσινες» δεν κατάφεραν να μαζέψουν το τρίποντο στο γήπεδο του Ρουφ και με 14 βαθμούς βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες να προηγηθεί ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με το ημίχρονο να λήγει ισόπαλο 0-0.

Μετά την ανάπαυλα οι δυο ομάδες αύξησαν την πίεση ψάχνοντας το γκολ. Η καλύτερη φάση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ένα δοκάρι της Κωστοπούλου στο 53’. Ο ΠΑΟ συνέχισε να πιέζει αλλά δε βρήκε σκορ με το ματς να λήγει 0-0.

Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Νάση, Κόλλια, Καλοκαιρινού, Gumbs, Σιαφαρίκα, Μπριάνα, Μπράντιτς, Καλαντάντζε, Στεργιούλη, Πέιου και Ίλιτς.

Αγωνίστηκαν και οι Κωστοπούλου, Ζώτου, Πλατανιά και Πούλιου.