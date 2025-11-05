Μπος: «Ήμασταν τυχεροί, δεν αξίζαμε τον βαθμό»

Ο τεχνικός της Αϊντχόφεν παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στον αγώνα.

Ο Πέτερ Μπος ωστόσο, δήλωσε χαρούμενος που η ομάδα του, έστω και στο φινάλε του αγώνα πήρε την ισοπαλία.

«Ήμασταν τυχεροί. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, αυτός άξιζε τη νίκη αλλά είμαι χαρούμενος που πήραμε τον έναν βαθμό» είπε και πρόσθεσε: «Στο α’ ημίχρονο δεν αλλάξαμε τη μπάλα γρήγορα από τη μία μεριά στην άλλη, η ανάπτυξη ήταν το πρόβλημα μας».

Σε ερώτηση αν ήταν η πίεση του Ολυμπιακού ήταν αυτή που δημιούργησε τα προβλήματα στην ομάδα του απάντησε. «Η πίεση ήταν το ένα, και το δεύτερο ήταν ότι απόψε δεν παίξαμε το καλό μας ποδόσφαιρο γιατί μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Φυσιολογικά δεν έχουμε πρόβλημα αν μας πιέσουν με αυτό τον τρόπο. Το γκολ που ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ αυτό είναι το ποδόσφαιρο μας, δεν αλλάξαμε γρήγορα τη μπάλα, δεν παίξαμε εμείς καλά».

Για τον σκόρερ του «χρυσού» γκολ Ρικάρντο Πέπι που ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε, είπε: «Αυτή είναι η ποιότητα του, αυτή είναι η ικανότητα του, είχε έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός έξι μήνες, τώρα επανέρχεται σιγά σιγά αλλά θέλει χρόνο να βρει τον ρυθμό του. Ένα από τα δυνατά του σημεία είναι τα τελειώματα του και αυτό έκανε σήμερα»