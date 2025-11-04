Ο Πέτερ Μπος, ο Ολυμπιακός και ο Ταρέμι που δεν έγινε ποτέ… Ολλανδός

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον τεχνικό της Αϊντχόφεν και τον Ιρανό επιθετικό του Ολυμπιακού

Το βράδυ της Τρίτης (4/11) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Μεχντί Ταρέμι να επιστρέφει – έστω και έμμεσα – σε ένα story που λίγο έλειψε να αλλάξει τη φετινή του πορεία.

Βλέπετε, πριν ντυθεί στα ερυθρόλευκα και εξελιχθεί σε ένα από τα «βαριά χαρτιά» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην επίθεση των πρωταθλητών Ελλάδας, ο Ιρανός φορ είχε περάσει από το... μικροσκόπιο της PSV.

Στις αρχές του φετινού καλοκαιριού, όταν ακόμα ο Ταρέμι ανήκε στην Ίντερ, η Αϊντχόφεν αναζητούσε έναν έμπειρο επιθετικό με εύκολο γκολ και διεθνή παραστάσεις.

Ο τεχνικός της ολλανδικής ομάδας, Πέτερ Μπος (φωτ.) είχε στη διάθεσή του ένα εξαιρετικό report για τον Ιρανό φορ.

Ο Μπος δεν ήταν ο μόνος που «ψήφιζε» Ταρέμι.

Και ο τεχνικός διευθυντής της PSV, Έρνι Στιούαρτ, διατηρούσε θετική άποψη για τον Ταρέμι, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητά του, ενώ στις ιδιαίτερες συζητήσεις του τον χαρακτήριζε.... «παίκτη ομάδας, με εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις».

Το «φρένο» της διοίκησης

Η διοίκηση της Αϊντχόφεν δεν άναψε ποτέ το «πράσινο φως», ώστε να πέσει νερό στο…μύλο της μεταγραφής του Ταρέμι. Οι λόγοι;

Το υψηλό συμβόλαιο που απαιτούσε ο Ταρέμι και κυρίως η ηλικία του (33 ετών), που περιόριζε τη μεταπωλητική του αξία.

Με απλά λόγια, η PSV δίστασε να επενδύσει σε έναν παίκτη που μπορούσε να βοηθήσει άμεσα, αλλά δεν θα απέφερε οικονομικό όφελος στο μέλλον. Έτσι, το όνομα του Ταρέμι έμεινε «στα χαρτιά», λίγο πριν φύγει οριστικά από τη λίστα των Ολλανδών και στην πορεία στρίψει το τιμόνι προς Πειραιά μεριά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Πέτερ Μπος και το παλιό...φλερτ με τον Ολυμπιακό

Ο τεχνικός της PSV, Πέτερ Μπος είχε τεθεί υπόψιν του Ολυμπιακού λίγο πριν την άφιξη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Πειραιά.

Οι επαφές δεν προχώρησαν ποτέ σε ουσιαστικό επίπεδο, ωστόσο η περίπτωσή του είχε συζητηθεί εντός των τειχών της ΠΑΕ.

Έτσι, το αποψινό ματς φέρνει στο ίδιο γήπεδο δύο «παραλίγο» συνδέσεις: τον Μπος που θα μπορούσε να είχε βρεθεί στον ερυθρόλευκο πάγκο και τον Ταρέμι που «έπαιξε» να φορέσει τα ερυθρόλευκα της PSV.

Πλέον, ο Ιρανός στράικερ δεν ανήκει σε σενάρια, αλλά στην πραγματικότητα του Ολυμπιακού. Και το βράδυ της Τρίτης (4/11) απέναντι στον Πέτερ Μπος, θα έχει την ευκαιρία να δείξει στην PSV τι έχασε το καλοκαίρι.