Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποκαλύπτει τα πάντα – Η σχέση με τη Χεορχίνα, η κόντρα με τον Μέσι και το δώρο στον Τραμπ (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανοίγει την καρδιά του σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν, μιλώντας για άγνωστες πτυχές της ζωής του, τις σχέσεις του και το μέλλον του στο ποδόσφαιρο.

Η πολυαναμενόμενη συνέντευξη του Πορτογάλου σούπερ σταρ θα προβληθεί την Τρίτη (4/11), με τους φίλους του ποδοσφαίρου να περιμένουν με ανυπομονησία όσα θα αποκαλυφθούν. Ο Μόργκαν προανήγγειλε ότι ο Ρονάλντο μίλησε «χωρίς φίλτρα» για ζητήματα που σπάνια έχει σχολιάσει δημόσια.

Τα βασικά θέματα της συνέντευξης

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, αποκαλύπτονται οι άξονες της συζήτησης, οι οποίοι αγγίζουν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή του 40χρονου ποδοσφαιριστή. Μεταξύ άλλων, ο Ρονάλντο αναφέρεται:

Στον επικείμενο γάμο του με τη σύντροφό του, Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Στο μπλουζάκι με το μήνυμα «Playing for Peace» που δώρισε στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην απουσία του από την κηδεία του συμπατριώτη του και άσου της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα.

Στην προτίμηση του Γουέιν Ρούνεϊ προς τον Λιονέλ Μέσι.

Και φυσικά, στα συναισθήματα που θα τον κατακλύσουν τη μέρα που θα αποχωρήσει οριστικά από την ενεργό δράση.

Η αιώνια σύγκριση με τον Μέσι

Ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της συνέντευξης αφορά για ακόμη μια φορά την αντιπαράθεση Ρονάλντο – Μέσι.

Ο Πιρς Μόργκαν ρώτησε τον Πορτογάλο για τη δήλωση του πρώην συμπαίκτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είχε αναφέρει:

«Δεν έχω κάτι εναντίον του Κριστιάνο, αλλά προτιμώ τον Μέσι».

Η απάντηση του Ρονάλντο ήταν ψύχραιμη και λακωνική: «Κανένα πρόβλημα».

Στο τρέιλερ, ωστόσο, ακούγεται να λέει και τη φράση «Δεν συμφωνώ», χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν αποτελεί συνέχεια της απάντησης ή αποτέλεσμα του μοντάζ του βίντεο.

«Ίσως κλάψω όταν αποσυρθώ»

Σε μια πιο συγκινητική στιγμή, ο Κριστιάνο αναφέρθηκε και στην ημέρα που θα κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του.

«Ίσως κλάψω», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ιδέα της αποχώρησης από το ποδόσφαιρο τον αγγίζει βαθιά.

Με τη συνέντευξη αυτή, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φαίνεται έτοιμος να μοιραστεί πλευρές της ζωής του που δεν είχε ποτέ αποκαλύψει δημόσια — επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι, πέρα από το γήπεδο, παραμένει μια από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού.