Κόντης: «Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα - Το μέλλον θα είναι καλύτερο»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ με 3-0, από τον Αστέρα AKTOR.

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-0 στην έδρα του Αστέρα AKTOR, στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη, στην τεχνική ηγεσία των «Κρητικών». Ο Έλληνας προπονητής δήλωσε ότι ήταν μια δύσκολη αρχή, προσπάθησαν οι παίκτες του να κάνουν πράγματα τα οποία δεν βγήκαν, όμως τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Ήταν μια δύσκολη αρχή, δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Πριν μείνουμε με 10 παίκτες προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα που δουλέψαμε στην προπόνηση, δεχθήκαμε ένα όμορφο γκολ. Από εκεί και πέρα δεν κινδυνέψαμε στο ημίχρονο, δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο μέρος κάναμε μια καλή φάση η οποία κατέληξε δοκάρι, που αν γινόταν εκεί το 1-1 τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Έχω μια ιδέα στο μυαλό μου που είμαι σίγουρος θα βγει στο γήπεδο, τα παιδιά θα βρούνε τον τρόπο να παίξουμε με τον δικό μας τρόπο. Το μέλλον θα είναι καλύτερο και θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε τον ΟΦΗ στον βαθμολογικό πίνακα.»