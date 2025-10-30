Γκίτενς: «Νιώθω ξεχωριστός με το πρώτο μου γκολ στην Τσέλσι»

Ο Γκίτενς τόνισε πως νιώθει ξεχωριστός που κατάφερε να βρει το πρώτο του γκολ με την Τσέλσι.

Ο παίκτης των «Μπλε» με το γκολ του βοήθησε την ομάδα του να πάρει την πρόκριση επί της Γουλβς (4-3) για τον πέμπτο γύρο του League Cup.

Μετά τον αγώνα εξέφρασε την ικανοποίηση του και παράλληλα τόνισε πως οι συμπαίκτες του τον βοηθούν πολύ.

«Οι συμπαίκτες μου, μού μιλούν συνεχώς, με βοηθούν στο τι πρέπει να κάνω και τι να αποφεύγω μέσα στο γήπεδο. Όλοι με βοήθησαν και με αγκάλιασαν. Ένιωσα πραγματικά ξεχωριστός που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με την Τσέλσι, και που κερδίσαμε τον αγώνα και προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο. Ελπίζω να ακολουθήσουν πολλά ακόμα».