ΑΕΚ: Καλά τα νέα για Γιόβιτς - Χειρουργήθηκε ο Ελίασον

Ο Νίκλας Ελίασον έκανε την επέμβαση το γόνατο, ενώ οι εξετάσεις του Γιόβιτς δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό.

Θετικά είναι τα νέα για τον Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική, λόγω ενοχλήσεων που είχε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό για τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος θα μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων τις επόμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει πως δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό την Κυριακή.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο Νίκλας Ελίασον για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο γόνατο. Εκτός από το θέμα του μηνίσκου, του αφαιρέθηκαν και υλικά που είχαν τοποθετηθεί στην σοβαρή επέμβαση που είχε κάνει μετά τον τραυματισμό στην Τρίπολη πριν τρία χρόνια περίπου.

Αυτό ίσως προσθέσει λίγες παραπάνω μέρες στο διάστημα της αποθεραπείας του, που είναι ανάμεσα στις 4 με 6 εβδομάδες.

Τέλος, από την προηγούμενη Δευτέρα ακολουθεί κανονικά το προπονητικό πρόγραμμα ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος σύντομα θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

